Finale Sanremo 2023, come si vota/ Televoto: la modalità di votazione

Grande attesa per la finale del Festival di Sanremo 2023, in onda questa sera sabato 11 febbraio su Rai 1, in cui verrà eletta la canzone vincitrice della 73esima edizione della kermesse musicale. Le giurie che determineranno le classifiche della competizione, esprimendo il loro voto sono: il pubblico tramite il sistema del Televoto; la Giuria della Sala Stampa, Tv, Radio e Web, composta da 150 rappresentanti dei media accreditati al Festival; la giuria “Demoscopica”, formata da trecento componenti selezionati. Nelle prime due serate i 28 big in gara – divisi in due gruppi da 14 artisti – sono stati votati dalla Giuria della Sala Stampa, nel corso della terza serata le canzoni sono state votate dal pubblico attraverso il Televoto (50%) e dalla Giuria Demoscopica (50%). La media delle percentuali complessive di voto ottenute nelle prime tre serate ha determinato una classifica delle 28 canzoni in gara. Nella quarta serata, dedicata alle “cover”, gli artisti con i loro ospiti sono stati votati: dal pubblico con il Televoto (34%) ;dalla Giuria della Sala Stampa, Tv, Radio e Web (33%); dalla Demoscopica (33%). La media tra le percentuali complessive di voto ottenute in serate e quelle ottenute nelle serate precedenti ha determinato una nuova classifica delle suddette 28 canzoni/Artisti in gara.

Sanremo 2023: come si vota alla serata finale

Questa sera, sabato 11 febbraio, in occasione della finale del Festival di Sanremo 2023 la votazione si svolgerà in maniera differente rispetto alle serate precedenti. I 28 big in gara si esibiranno e verranno votati dal pubblico attraverso il Televoto. All’esito di questa votazione, verrà stilata una nuova classifica generale delle canzoni determinata dalla media tra le percentuali di voto da queste ottenute in Serata e quelle ottenute nelle Serate precedenti. Da questa classifica emergeranno le cinque canzoni più votate. Le votazioni precedenti verranno azzerate e si procederà a una nuova votazione del pubblico con il Televoto (34%); della Giuria della Stampa, Tv, Radio e Web (33%); della Demoscopica (33%). La canzone con la percentuale di voto complessiva più elevata ottenuta in quest’ultima votazione verrà proclamata Vincitrice di Sanremo 2023.

Televoto, come funziona

Come si vota da casa? Gli spettatori possono votare il proprio artista preferito attraverso il televoto: 894.001 (da telefono fisso) e 475.475.1 (da telefono mobile). Il pubblico può esprimere la propria preferenza inviando tramite sms il codice a 2 cifre (da 01 a 28) abbinato a ciascun artista o digitando il codice sulla tastiera nel caso si stia chiamando da telefono fisso. Ogni chiamata da utenza fissa, indipendentemente dalla distanza, dall’orario e dalla durata della telefonata, costerà 0,51 euro, Iva inclusa. Per ciascun sms inviato verrà addebitato 0,50 euro, Iva inclusa. L’utente pagherà soltanto i voti validi, cioè quelli andati a buon fine. Il numero massimo di voti effettuabili da ciascuna utenza telefonica è cinque.

