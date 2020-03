Finali Coppa del Mondo sci annullate/ Cortina cancellata dal Coronavirus

Le Finali di Coppa del Mondo di sci sono state annullate: cancellate a Cortina d’Ampezzo le gare che ci avrebbero regalato un meraviglioso finale della stagione del Circo Bianco dello sci alpino, il Coronavirus dunque causa un’altra “vittima” tra gli eventi sportivi privandoci di uno degli appuntamenti più importanti che avrebbero avuto luogo in Italia in questi mesi. La decisione è stata presa dalla FIS, la Federazione internazionale dello sci, in accordo con la FISI, la Federazione italiana. La stagione dello sci alpino si concluderà quindi con le gare di settimana prossima a Kranjska Gora per quanto riguarda il calendario maschile e ad Are per il calendario femminile. Le finali infatti non saranno né recuperate, né spostate in altra sede, come riferisce la FISI in una nota. L’Italia aveva proposto di tenere l’evento a porte chiuse, ma questa idea ha ricevuto tutti voti contrari. “È con grande rammarico che ho preso atto di questa decisione – ha detto il presidente FISI Flavio Roda –, ma ogni membro del Consiglio ha motivato la propria decisione di cancellare le Finali con le limitazioni che i rispettivi governi hanno loro imposto in relazione all’epidemia di coronavirus”.

FINALI DI COPPA DEL MONDO DI SCI A CORTINA ANNULLATE

Non potremo vivere dunque le grandi emozioni che sicuramente le Finali della Coppa del Mondo di sci a Cortina ci avrebbero regalato: a un anno di distanza dai Mondiali che si disputeranno proprio nella Perla delle Dolomiti nel 2021, erano state assegnate a Cortina le finali che dal 18 al 22 marzo avrebbero visto in azione in discesa, super-G, gigante e slalom tutti i migliori protagonisti della Coppa del Mondo di sci, per di più al termine di una stagione che è stata palpitante sia per le ragazze sia in campo maschile. Per gli uomini restano dunque la discesa di domani e il super-G di domenica a Kvitfjell più gigante e slalom di settimana prossima a Kranjska Gora per completare una Coppa che vede ancora in corsa per il successo finale il francese Alexis Pinturault e i due norvegesi Aleksander Aamodt Kilde ed Henrik Kristoffersen. Per le donne niente gare in questo weekend ad Ofterschwang (Germania) per mancanza di neve, resta dunque solo la tappa di Are che prevede parallelo, gigante e slalom: al comando c’è la nostra Federica Brignone davanti a Mikaela Shiffrin e Petra Vlhova, speriamo dunque che Fede ci regali un sorriso portando per la prima volta nella storia la Coppa del Mondo generale femminile in Italia.

© RIPRODUZIONE RISERVATA