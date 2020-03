Diretta gigante Hinterstoder/ Streaming video Rai: pronostico apertissimo

La diretta del gigante di Hinterstoder chiude un ricco weekend austriaco della Coppa del Mondo di sci che vive quest’anno di una sfida davvero appassionante per la conquista della classifica generale. Oggi si disputa il gigante che fu rinviato a dicembre in Val d’Isere, che rende così ricchissima questa tappa di Hinterstoder che in origine avrebbe dovuto prevedere “solo” super-G e combinata, seppure questa (spostata al venerdì) sia poi tornata alla domenica a causa del maltempo, con il gigante finito in un anomalo lunedì mattina agonistico. Settimana scorsa a Yuzawa Naeba abbiamo vissuto una gara sinceramente molto condizionata dal vento, che ha comunque premiato un Filip Zubcic che in questa stagione ha sempre fatto bene e si è dunque meritato la prima vittoria in carriera. I giochi comunque sono apertissimi, sia per la Coppa di specialità sia naturalmente per la generale, che oggi vedrà di nuovo sfidarsi Henrik Kristoffersen, Aleksander Aamodt Kilde e Alexis Pinturault, vincitore invece quattro settimane fa a Garmisch. Tutto questo premesso, ecco che la gara di oggi sarà davvero molto interessante, perché ogni punto potrebbe fare la differenza a fine stagione (che è sempre più vicina): scopriamo allora subito tutte le informazioni utili per seguire nel migliore dei modi la diretta del gigante di Hinterstoder.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE IL GIGANTE DI HINTERSTODER

La diretta del gigante di Hinterstoder avrà inizio con la prima manche alle ore 9.30, mentre la seconda manche è fissata alle ore 12.30. Diciamo subito che l’appuntamento per tutti gli appassionati sarà in diretta tv sui canali che ormai da molti anni sono i punti di riferimento per lo sci: Rai Sport + HD (canale numero 57 del telecomando, disponibile anche al numero 5057 della piattaforma satellitare Sky) e il canale tematico Eurosport, disponibile sulle piattaforme Sky e DAZN. Se non potrete mettervi davanti a un televisore negli orari della gara, ci saranno anche le possibilità fornite dalla diretta streaming video, gratuita sul sito Internet ufficiale della Rai (www.raiplay.it), oppure riservato agli abbonati per quanto riguarda Eurosport Player e Sky Go. Ricordiamo inoltre la possibilità di seguire il live timing sul sito ufficiale della Federazione internazionale per essere sempre aggiornati su come stanno andando le cose a Hinterstoder (www.fis-ski.com) con i tempi di tutti gli atleti in gara in tempo reale. CLICCA QUI PER LO STREAMING SU RAIPLAY

DIRETTA GIGANTE HINTERSTODER: FAVORITI E ITALIANI

Presentando la diretta del gigante di Hinterstoder, settimo appuntamento stagionale nella specialità, dobbiamo sottolineare che da Natale in poi in gigante si è gareggiato solamente ad Adelboden, a Garmisch ed infine sabato scorso a Naeba in condizioni però davvero particolari. La gara giapponese ha comunque segnato l’inizio di un gran finale per il gigante, che prosegue oggi a Hinterstoder e ci proporrà ancora in seguito Kranjska Gora e le finali di Cortina. L’Italia spera che i vari Luca De Aliprandini, Giovanni Borsotti o Riccardo Tonetti, finora protagonisti solo a sprazzi, riescano a mettere insieme una gara positiva per intero, in questo caso soprattutto De Aliprandini potrebbe puntare a un piazzamento di prestigio. In copertina però vanno altri nomi: del croato Filip Zubcic abbiamo già detto, ricordiamo però che al comando della classifica di gigante c’è lo sloveno Zan Kranjec che precede i due grandi rivali Henrik Kristoffersen e Alexis Pinturault, quest’ultimo terzo a pari merito con Zubcic. Lo sloveno ha vinto ad Adelboden, il norvegese e il francese restano comunque i due principali punti di riferimento, anche perché in lotta per la Coppa generale, fra loro e con un Aleksander Aamodt Kilde comunque da non sottovalutare pure in gigante. Kristoffersen ha vinto sulla Gran Risa in Alta Badia, Pinturault si è imposto a Garmisch, nessuno però può ancora essere definito come vero e proprio erede di Marcel Hirscher, in presenza del quale probabilmente questa stagione avrebbe preso una piega differente. In ogni caso ringraziamo le emozioni che stanno nascendo dal grande equilibrio: oggi cosa succederà a Hinterstoder?



