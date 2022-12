Finaliste Miss Italia 2022/ Miss Sardegna “Minacce perchè non rispecchio i canoni”

Miss Trentino, Miss Sicilia e Miss Sardegna, finaliste di Miss Italia 2022, sono state ospite stamane del programma di Rai Due I Fatti Vostri. Prosegue quindi lo spazio dello show di Salvo Sottile dedicato al più importante concorso di bellezza d’Italia. Ad aprire le danze è stata Eleonora Lepore, Miss Trentino, che ha raccontato la sua storia così: “Io sono di Roma ma mi sono trasferita in Trentino”, diverso invece il percorso di Miss Sicilia, Anita Lucenti: “Sono siciliana ma mi sono trasferita a Roma per studiare l’università e perchè voglio lavorare nel mondo dello spettacolo”.

Anche Miss Sardegna ha lasciato il suo paese d’origine: “Ho lasciato l’isola a 18 anni – le parole di Carolina Vinci, un’altra delle finaliste di Miss Italia 2022 – per studiare teatro e mi sono laureata nel 2020”. Eleonora ha ripreso la parola: “Alle medie ero molto bambina, ero un anno avanti ed in mezzo a ragazzini che crescevano sempre di più, un giorno ho dovuto leggere un libro con dei temi un po’ sconcertanti, mia madre fece togliere il libro dalle letture e i miei compagni mi hanno isolata. In quel periodo ho smesso di credere all’amicizia, è stato davvero un brutto periodo ma mi ha molto formata”.

MISS ITALIA 2022, LE FINALISTE: LA STORIA DI MISS SICILIA E MISS SARDEGNA

Fra le finaliste di Miss Italia 2022 Miss Sicilia, che ha aggiunto: “Mi son sempre sentito esclusa nella mia vita, avevo troppe ambizioni da quelle che erano diverse di quelle degli altri bambini, mi sono sempre sentita diversa, anche forse per l’altezza, ero alto ed ero sempre quella dietro nelle foto che le rovinava”. Miss Sardegna ha poi preso la parola, raccontando di aver subito anche minacce dopo essere divenuta più famosa: “Non ho mai subito bullismo, e in questo momento preciso in cui ricopro una posizione superiore rispetto a prima, ricevo messaggi, critiche forse perchè non rispetto i canoni della bellezza sarda, ricevo anche delle minacce e sono consapevole che le persone non conoscono l’uso delle parole. Io quando cancello il messaggio lo cancello anche dalla mia testa ma molte ragazze non riescono”. Miss Trentino ha concluso: “Quest’anno nel concorso ci stiamo concentrando soprattutto sui valori, sul mondo che ognuno ha dentro”.

