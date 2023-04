Finalisti Amici 2023, chi sono?/ I pronostici: Angelina e Isobel ‘certe’ per il web, fuori invece…

Chi saranno i finalisti di Amici 22? I pronostici

Mancano ormai poche puntate alla finale di Amici 22. Il 14 maggio, in diretta su Canale 5, cinque finalisti si sfideranno faccia a faccia in una serie di sfide che porteranno alla proclamazione del vincitore assoluto del talent. Per arrivare a questa importante fase del programma, restano ancora due puntate: quella di sabato 29 aprile e la semifinale del 6 maggio.

Attualmente sono sette gli allievi rimasti in gara, dunque le due eliminazioni delle prossime puntate porterà il numero degli allievi che accederanno alla finale a 5. Ma chi riuscirà ad ottenere uno di questi ambiti posti? I pronostici non mancano e danno due nomi per certi: quelli di Angelina e Isobel.

Finalisti Amici 2023: fuori Cricca e uno tra Mattia e Maddalena?

Appare ormai scontato dire che per molti sarà una tra Angelina e Isobel a vincere il serale di Amici 2023. Se la cantante ha nettamente sbaragliato la concorrenza, tanto che tanti professionisti del campo l’hanno definita ‘una star’ e, dunque già pronta al mondo fuori, la ballerina è stata una continua sorpresa per professionisti e non. Proprio per questo, tanti trovano oggi che la finalissima più giusta quest’anno sia proprio quella tra le due ragazze. Ma chi arriverà insieme a loro alla finale?

Per i numeri ottenuti con i suoi brani e il percorso fatto, appare certo anche il nome di Wax tra i finalisti. Stesso discorso vale per Aaron, il cui percorso è molto simile a quello di Wax: entrambi talentuosi ma ostacolati dalla poca continuità. Sarebbe invece fuori dai giochi Cricca, mentre a giocarsi l’ultimo posto in finale sarebbe uno tra Mattia e Maddalena.

