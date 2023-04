Finalisti e vincitore Amici 2023, chi sono?/ Pronostici: Angelina, Isobel e una sorpresa…

Chi saranno i finalisti e vincitore di Amici 2023? I pronostici

Chi saranno i finalisti e il vincitore del serale di Amici 2023? Domande ormai sempre più gettonate sul web da parte dei fan del talent di Canale 5, ormai sempre più vicino alla finalissima. Al momento sono nove gli allievi rimasti in gara ma, com’è noto, solitamente solo cinque arriveranno in finale e si giocheranno la vittoria. E allora chi, in questa 22esima edizione, si aggiudicherà uno dei posti a disposizione?

Un nome appare più che certo ed è quello di Angelina Mango. La cantante ha sbaragliato sin da subito ogni concorrenza, mostrandosi ad un livello più alto rispetto agli altri cantanti della scuola. È proprio quello di Angelina il nome più papabile per la vittoria di Amici 22. Non tutto è però detto, perché quest’anno ad Amici c’è una ballerina che ha lasciato tutti di stucco: Isobel.

Vincitore Amici 22: Isobel batte Angelina?

Sul web i fan di Amici già sognano la finale tutta al femminile tra Angelina e Isobel, e chissà che, dopo anni di vittoria dei cantanti, non sia proprio la danzatrice australiana a sollevare la coppa di Amici 2023. Potrebbe invece rimanere fuori dalla finale, a favore di uno tra Mattia e Maddalena, il bravissimo Ramon; colpa della sua poca versatilità che, stando alla giuria, non sempre viene compensata dall’eccellenza della tecnica della danza classica. A sorpresa, un posto nella finale potrebbe averlo anche Wax. Il suo carattere divide e scatena polemiche, ma la freschezza portata sul palco lo ha finora premiato. Ultimo nome in finale è dunque quello di Aaron secondo i nostri pronostici. Nonostante i crolli delle ultime puntate, il cantante è cresciuto molto durante il serale, assicurandosi per tanti almeno un posto in finale.

