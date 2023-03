FINALISTI GRANDE FRATELLO VI 2023/ Chi sarà il quarto? Lotta tra Nikita e Tavassi ma…

Chi sarà il quarto finalista del Grande Fratello Vip 7? Lotta tra Nikita e Tavassi ma…

Chi saranno i finalisti del Grande Fratello Vip 7? Siamo ormai agli sgoccioli di questa edizione che tante polemiche ha scatenato dal pubblico sin dai primi giorni. Tra alti e bassi, nella Casa sono ormai trascorsi sei mesi e questa sera un quarto finalista si aggiungerà al trio composto da Micol, Oriana e Giaele. Pronostici e sondaggi portano in alto due nomi su tutti: Edoardo Tavassi e Nikita Pelizon. Se questa seconda, dai sondaggi delle pagine social dedicate al GF Vip, è data come vincitrice, va tuttavia valutato quanto accaduto già con Giaele, e prima ancora con Micol.

I fandom del gruppo degli Spartani in queste settimane si sono uniti nel votare un unico preferito, al punto da farlo arrivare in finale. Nikita, che del suo gruppo è rimasta sola, in quest’ottima verrebbe votata solo dai suoi fan, che potrebbero essere dunque insufficienti per battere i fandom uniti degli Spartani. Questo potrebbe dunque proclamare finalista Edoardo Tavassi. (Aggiornamento di Anna Montesano)

Grande Fratello Vip 2023: i finalisti

La settima edizione del Grande Fratello Vip è ormai giunta al termine: la finale andrà in onda lunedì prossimo 3 aprile su Canale 5. Lo scorso anno sono arrivati in cinque alla finalissima (poi vinta da Jessica Hailé Selassié), sarà così anche quest’anno? Al momento ci sono già tre finaliste: Oriana Marzoli, Micol Incorvaia e Giaele De Donà. Tre donne, tre spartane. Oltre alle tre finaliste, in casa ci sono altri sei concorrenti che questa sera, lunedì 27 marzo, si contenderanno un pass per la finale.

Chi sarà il quarto finalista tra Alberto De Pisis, Andrea Maestrelli, Milena Miconi, Nikita Pelizon, Luca Onestini ed Edoardo Tavassi? La favorita, stando ai sondaggi online, sembra essere Nikita, tra i pochi sopravvissuti del gruppo dei Persiani. Ricordiamo che il concorrente più votato andrà in finale, mentre il meno votato dovrà lasciare la casa.

Quanti sono i finalisti del GF Vip 7?

Nel corso della semifinale del Grande Fratello Vip 2023 ci sarà un’eliminazione a sorpresa? L’ipotesi è altamente plausibile, considerato che dopo l’eliminazione di questa sera saranno ancora in otto dentro la casa. Ricordiamo anche lo scorso anno la finale della sesta edizione del GF Vip si è aperta con l’esito del televoto (eliminato Giucas Casella) e con l’ufficializzazione dei cinque finalisti. Chi saranno i finalisti del Grande Fratello Vip? Domanda a cui se ne aggiunge un’altra: quanti saranno? Tre posti sono già stati assegnati a Oriana Marzoli, Micol Incorvaia e Giaele De Donà. Il quarto finalista verrà rivelato questa sera. I finalisti saranno 5 – come nelle precedenti edizioni – o di più? Tra i favoriti ci sono sicuramente Edoardo Tavassi e Alberto De Pisis. Ricordiamo che Luca Onestini si è già classificato secondo alla seconda edizione del Grande Fratello Vip, vinta da Daniele Bossari.

