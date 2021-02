Finalisti Grande Fratello Vip 2021, chi sono?/ Pronostici: Rosalinda o Stefania?

Chi saranno i quattro finalisti Grande Fratello Vip 2021?

Siamo ormai proprio agli sgoccioli del Grande Fratello Vip 2021, un’avventura praticamente interminabile. Al momento sicuri di partecipare alla finale sono i soli Dayane Mello, Pierpaolo Petrelli e Tommaso Zorzi. Stasera a loro si completeranno i quattro finalisti grande Fratello Vip 2021. Il televoto intanto premierà una sola tra Rosalinda e Stefania, con un’eliminazione che potrebbe fare molto rumore visto che entrambe hanno riscosso un buon successo di critica e pubblico. Ricordiamo che in gara rimangono anche Andrea Zenga e Samantha De Grenet. Le risposte però sono rimandate a stasera quando la puntata prenderà vita.

Vincitore Grande Fratello 2021: ecco i pronostici

Mentre aspettiamo i nomi dei quattro finalisti Grande Fratello Vip 2021 facciamo un passo avanti, per provare a leggere i pronostici sul vincitore finale. Il favorito in assoluto, al momento, è Tommaso Zorzi dato a 1.80 da Bet365. Dietro di lui troviamo Dayane Mello che invece si muove sulla quota di 3.10. Lontanissimi gli altri con Stefania Orlando a 11.00 come Pierpaolo Petrelli, Rosalinda Cannavò a 15.00 e Andrea Zelletta a 34.00. Sono dati a 41.00 invece Andrea Zenga e Samantha De Grenet inseriti nella categoria “altro”.



