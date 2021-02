Grande Fratello Vip 2020/ Diretta e finalisti: doppia eliminazione, Rosalinda e Orlando a rischio

GRANDE FRATELLO VIP 2020, ANTICIPAZIONI SEMIFINALE 26 FEBBRAIO

Il Grande Fratello Vip 2020 si avvicina al gran finale. Venerdì 26 febbraio, in prima serata su canale 5, Alfonso Signorini, con Pupo e Antonella Elia, conduce l’attesissima semifinale del reality show che, partito lo scorso 12 settembre, si concluderà lunedì 1° marzo con la finalissima che decreterà il vincitore assoluto di un’edizione che passerà alla storia come la più lunga. La semifinale sarà ricca di colpi di scena e decreterà il quarto finalista. A contendersi la vittoria saranno sicuramente Dayane Mello, Pierpaolo Pretelli e Tommaso Zorzi. Ai tre, questa sera, si aggiungerà un quarto finalista la cui scelta dovrebbe essere affidata al pubblico che potrà esprimere la propria preferenza attraverso il televoto. Chi sarà il quarto finalista che potrà restare nella casa fino all’ultimo giorno?

GRANDE FRATELLO VIP 2020: CHI SARA’ ELIMINATO?

Durante la semifinale del Grande Fratello Vip 2020, due concorrenti dovranno rinunciare al sogno di partecipare alla finalissima. Da lunedì scorso, è stato aperto un televoto tra Rosalinda Cannavò e Stefania Orlando. L’attrice siciliana e la conduttrice sono finite in nomination dopo la scelta di Dayane Mello di salvare la coppia formata da Samantha De Grenet e Andrea Zelletta. Tra Rosalinda e Stefania, dunque, chi sarà la prima eliminata della serata? I sondaggi sono tutti a favore della Orlando, ma non sono da escludere sorprese dell’ultimo momento. Dopo il verdetto del primo televoto, tuttavia, i vipponi ancora in bilico non potranno stare tranquilli. Alfonso Signorini, infatti, aprirà un secondo televoto per decretare una seconda eliminazione della serata. Gli unici tranquilli, dunque, saranno i finalisti Dayane Mello, Pierpaolo Pretelli e Tommaso Zorzi.

GRANDE FRATELLO VIP 2020: DAYANE MELLO CONTRO TUTTI

Tra gli argomenti della semifinale del Grande Fratello Vip 2020 ci sarà sicuramente Dayane Mello che, con la scelta di salvare Samantha De Grenet ha scatenato a dura reazione non solo di Rosalinda Cannavò, ma anche di Stefania Orlando e Tommaso Zorzi che si sono schierati a favore dell’attrice siciliana. Negli scorsi giorni, Dayane si è lasciata andare ad uno sfogo piangendo dopo uno scontro con Tommaso. La modella brasiliana sta affrontando un momento difficile e, sicuramente, questa sera, si confronterà non solo con Zorzi e la Orlando, ma anche con la Cannavò. L’attrice siciliana, inoltre, potrebbe ricevere una sorpresa dal suo Andrea Zenga.



