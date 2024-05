Finalisti La Pupa e il Secchione 2024, chi sono?/ Coppie e concorrenti rimasti in gara: Valenza favorito?

Chi sono i finalisti de La Pupa e il Secchione 2024? Ecco le coppie rimaste in gara

Sono cinque le coppie rimaste in gara a La Pupa e il Secchione 2024 che si contendono un posto in finale. Questa sera, 8 maggio, su Italia 1 va in onda la semifinale del programma condotto da Enrico Papi, e i concorrenti rimasti in gara dovranno affrontare una nuova serie di prove per salvarsi dall’eliminazione e, dunque, aggiudicarsi l’ambita finale.

Ma quali sono i concorrenti rimasti in gara? Le pupe e i secchioni che si contendono la vittoria sono 10, ovviamente divisi in 5 coppie. Si tratta di Camilla De Berardinis e Andrea Valenza, Aurora Tavelli e Federico Rifugiato, Anastasia Savarese e Federico Silvio Gorrino, Federica Della Volpe e Simone Candido, Annalisa Saggese e Pietro Finucci. A giudicare le prove e, dunque, scegliere i finalisti è la giuria composta da Paola Barale, Aldo Montano e Candida Morvillo.

La Pupa e il Secchione 2024, Andrea Valenza tra i finalisti? I pronostici

Le coppie de La Pupa e il Secchione 2024 che sono già state eliminate sono: Rosaria Dell’Aquila e Gianluca Lonardo, eliminati della quarta puntata; poi ancora Virginia Cavalieri e Pino Alessio, Noemi Bertani e Pio Savelli, Swami Dinoia e Michele Sciamanna. Alessandro Pestarino, invece, si è ritirato nel corso della terza puntata e la sua pupa, Annalisa, gareggia adesso con Finucci. Tornando ai possibili finalisti, chi potrebbe conquistare la finale e chi, invece, essere eliminato questa sera?

Al momento, tra i favoriti finalisti de La Pupa e il Secchione 2024, sembra esserci Andrea Valenza, che gareggia in coppia con Camilla De Berardinis. Un posto in finale potrebbe esserci anche per Federico Silvio Gorrino, che è riuscito in queste settimane ad aggiudicarsi anche il favore del pubblico a casa, oltre che quello della giuria.

