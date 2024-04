Concorrenti La pupa e il secchione 2024: chi sono/ Otto coppie rimaste in gioco: top e flop

La pupa e il secchione, tutte le coppie rimaste nel programma

Secondo appuntamento con La pupa e il secchione 2024. Il programma di Enrico Papi torna sul piccolo schermo con una nuova puntata e le otto coppie rimaste in gioco, in seguito all’eliminazione dei primi due protagonisti. Le Pupe scelte per questa edizione incarnano alla perfezione il ruolo che sono chiamate a ricoprire nel programma. Troviamo Federica Della Volpe, ha 22 anni, arriva da Napoli, fa la modella ed è convinta di essere la più bella di tutte. Le fa eco Aurora Travelli, 23, modella di Bergamo.

Pestarino e Annalisa in crisi a La pupa e il secchione 2024/ Lei scoppia in lacrime: "E' un muro"

Ancora a La pupa e il secchione 2024, troviamo la ventiseienne Rosaria Dell’Aquila, content creator di Torino che ama prendersi cura dei capelli e dedicarsi agli scrub. Si prosegue con Camilla De Bernardinis, 19 anni, modella di Pescara. Anastasia Savarese, 22, modella di Rimini e trascorre le sue giornate a piastrare i capelli, truccarsi e farsi bella. La diciannovenne Virginia Cavalieri, modella di Comacchio, in fase di presentazione si è lasciata andare subito a una perla. “Elegante ci nasci, non lo diventi”. Annalisa Saggese ha 21 anni, è una modella di Roma. Noemi Bertani, 22, modella di Legnano il cui passatempo è guardarsi allo specchio. Infine, Swami Dinoia, 26, arriva da Barletta e ha ammesso di sentirsi a suo agio da ogni parte. E’ però stata eliminata nella prima puntata.

Amici 23, Giovanni Tesse aveva una cotta per la prof Celentano?/ La risposta spiazzante

La pupa e il secchione, da Alessio a Michele: chi sono i secchioni

Ne La pupa e il secchione 2024 ogni pupa è ovviamente affiancata da un secchione. Conosciamo meglio i protagonisti maschili del programma condotto da Enrico Papi su Italia Uno. Anche in questo caso non manca proprio niente. Dal nerd all’appassionato di lingue straniere, La Rosa dei concorrenti è ben fornita. Alessio Pino ha 28 anni, arriva da Napoli ed è dottorando, traduttore, cartomante e riesce a comunicare in 7 lingue. Pino Savelli, 21, è uno studente di Foggia. Andrea Valenza, 23, lavora come content creator, animatore in oratorio ed è di Vimercate. Alessandro Pestarino, 29, è invece uno scrittore di Ovada. Federico Rifugiato, 25, è professore, imprenditore e content creator di Alia. Lavora come imprenditore anche Federico Gorrino, 27enne di Torino. Poi troviamo a La pupa e il secchione 2024 anche Simone Candido, 21, simpatico battutista e studente universitario di Manfredonia. Gianluca Lonardo, 21, è di San Giovanni in Marignano ed è iscritto all’università. Infine, Michele Sciamanna, 29, content creator di Assisi. Tra i suoi traumi figura quello di non essere mai stato inserito nella classifica dei più belli della classe. E non è mai stato baciato.

Concertone Primo Maggio 2024 ospiti, spuntano grandi nomi/ Da Piero Pelù a Dargen D'Amico

Le coppie de La pupa e il secchione 2024 sono così composte: Anastasia e Gorrino, Annalisa e Pestarino, Aurora e Rifugiato, Camilla e Valenza, Federica e Candido, Noemi e Savelli, Rosaria e Lonardo, Virginia e Pino, oltre ai già citati Swami e Sciamanna, che hanno salutato La pupa e il secchione 2024.











© RIPRODUZIONE RISERVATA