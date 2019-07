Finalmente la felicità/ Su Canale 5 il film con Leonardo Pieraccioni (25 luglio)

Finalmente la felicità è parte della programmazione televisiva di Canale 5 per la prima serata di questo giovedì 25 luglio 2019 a partire dalle ore 21 15. Si tratta di una pellicola italiana che è stata prodotta nel 2011 dalla casa cinematografica della Medusa Film in collaborazione con Radio Italia e Sky Cinema mentre la distribuzione nelle sale cinematografiche è stata gestita esclusivamente dalla sola Medusa Film. Questo film ha visto alla regia il suo principale protagonista ossia Leonardo Pieraccioni il quale si è occupato anche della scrittura del soggetto e della sceneggiatura in collaborazione con Giovanni Veronesi e Domenico Costanzo. Completano il cast tanti altri attori famosi in Italia come Rocco Papaleo, Andrea Buscemi, Shel Shapiro, Ariadna Romero e Thyago Alves.

Finalmente la felicità, la trama del film

Diamo uno sguardo alla trama di Finalmente la felicità. In Toscana e per la precisione nella splendida città di Lucca vive un uomo di nome Benedetto che si guadagna da vivere nelle vesti di musicista. In passato aveva visto svanire il sogno di diventare famoso per via della scaltrezza di quello che si vantava essere un suo amico, il quale gli rubò un bellissimo brano scritto dallo stesso Benedetto scritto e che gli permise di avere successo. Ora Benedetto si guadagna da vivere suonando per diverse orchestre di discreto livello. Un giorno la sua vita cambia in maniera imprevedibile dopo aver ricevuto una chiamata dalla famosa trasmissione televisiva C’è posta per te condotta da Maria De Filippi. L’uomo che sperava in una storia d’amore che potesse finalmente renderlo felice in realtà si troverà a scoprire che la sua madre prima di morire aveva adottato una ragazza brasiliana a distanza di nome Luna. Una ragazza che col tempo era cresciuta proprio grazie ai soldi inviati dall’Italia dalla madre di Benedetto e che ora era venuta in Italia per avere successo nel mondo della moda. Proprio grazie alla trasmissione televisiva di casa Mediaset la giovane brasiliana può così abbracciare quello che è suo fratello adottivo il quale si spenderà enormemente per aiutarla anche perché attratto dal punto di vista fisico. Nello specifico Benedetto saprà essere un importante punto di riferimento per la giovane ragazza brasiliana per quanto concerne la gestione di un difficile rapporto d’amore con un ragazzo che a sua volta lavoro dal mondo della moda. Tra mille difficoltà Benedetto riuscirà a porre fine al rapporto d’amore mai sereno tra i due e soprattutto diventerà il nuovo compagno della ragazza brasiliana con la quale seguirà le orme della madre adottando a distanza altri bambini brasiliani. In aggiunta saprà riappropriarsi di quella gloria che gli era stata scippata anche grazie ad un bellissimo gesto del suo ex amico il quale ammetterà di aver rubato quel brano che gli ha permesso di far carriera nel mondo della musica.

© RIPRODUZIONE RISERVATA