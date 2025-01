Quando Carlo Conti ha annunciato che alla prima serata del Festival di Sanremo ci sarebbero stati alcuni suoi amici, subito il pensiero di tutti è corso ai suoi amici storici ovvero Leonardo Pieraccioni e Giorgio Panariello. Insieme i tre danno sempre spettacolo e l’avrebbero fatto anche sul palco dell’Ariston, ma alla fine il conduttore nonché direttore artistico ha preferito chiamare due pezzi da novanta della televisione italiana ovvero Antonella Clerici e Gerry Scotti.

L’attore toscano come ha preso l’esclusione da Sanremo 2025 da parte del suo migliore amico? Con un video postato sul suo profilo Instagram ha scherzato così: “Amici, amici e poi scopriamo che sono Scotti-Clerici”. E ha chiuso il suo intervento con una immancabile battuta sull’abbronzatura del suo amico fiorentino. I fan hanno molto apprezzato questo momento che va a dimostrare, come se ce ne fosse bisogno, che l’amicizia tra i due è sempre solida.

Leonardo Pieraccioni: l’amico Carlo Conti gli risponde per le rime

L’attore e regista Leonardo Pieraccioni avrà fatto divertire parecchie persone quando, facendo notare che Carlo Conti non l’ha chiamato per Sanremo preferendogli Scotti-Clerici, ha fatto una simpatica battuta sul suo colore della pelle: in pratica gli ha rinfacciato di avergli sempre portato la crema doposole, lui e Giorgio Panariello. Come ha reagito il conduttore e direttore artistico? Ovviamente con una battuta da buon toscano quale è.

Il conduttore del Festival di Sanremo 2025 ha colto la palla al balzo per replicare al video del suo amico: “Non si rinfacciano le cose”, soprattutto dopo tutti questi anni di vita passata insieme allegramente e sempre da buoni amici. Insomma i due non hanno minimamente litigato, la loro è stata una simpatica boutade peraltro apprezzata dal pubblico che non vede l’ora che sia il febbraio e più precisamente la settimana santa del Festival. Le canzoni sono state ascoltate dai giornalisti, le pagelle sono uscite, e ovviamente le polemiche non sono mancate: si riflette sui versi della canzone di Fedez, che sembrano essere rivolte all’ex moglie Chiara Ferragni, si ironizza sul fatto che Tony Effe sia poco ‘cantante’ fino a ipotizzare podi o vincitori (su tutti svetta Giorgia).

