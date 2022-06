Finto ginecologo arrestato a Milano/ Racconti choc vittime: “Ha inserito le dita…”

A Mattino5, programma in onda su Canale 5, si è trattato del caso del medico infettivologo Marco D’Annunzio, che è stato arrestato a Milano in quanto spacciatosi per ginecologo, abusando delle sue pazienti. Il medico, che operava in un centro meneghino di riferimento per le malattie infettive, faceva leva sulla paura delle donne, trasformando le visite ginecologiche in vere e proprie violenze, come spiega Mattino5. L’uomo avrebbe scelto ragazze giovani e psicologicamente fragili e per questo motivo molte hanno avuto paura a denunciare per timore di non essere credute. In ogni caso le prove sembrano abbastanza palesi come riferisce Mattino5, così come emerge anche dalle chat a contenuto erotico fra lo stesso medico e le pazienti.

Il medico avrebbe inoltre perpetrato gli abusi nonostante gli ammonimenti, di conseguenza il 43enne è stato sospeso e soprattutto arrestato. Emanuela Canta, inviato di Mattino5 in collegamento da Milano, ha raccontato: “La prima denuncia è del dicembre 2021, ma i fatti risalgono ad agosto. Sei coloro che hanno denunciato ma le vittime potrebbero essere molte di più. Erano già arrivate delle segnalazioni con una telefonata anonima e poi un’altra persona che aveva segnalato un comportamento non consono, ma il medico aveva continuato ad agire in questa maniera”.

FINTO GINECOLOGO ARRESTATO A MILANO: LE TESTIMONIANZE CHOC

Mattino5 ha mandato in onda anche il >racconto choc di una ragazza riportata nell’ordinanza di custodia cautelare: “La ragazza veniva contatta direttamente a telefono dal dottor D’Annunzio. La chiamata è degenerata in discorsi informali, parlando di sesso e affini, e poi di un locale dove trascorrere una serata. Il medico l’aveva sollecitata ad inviarle foto di parti intime, e i consigli del medico secondo la stessa erano in ambito più sessuale che diagnostico. Il medico collegava il problema della ragazza all’ansa e ai rapporti sessuali”.

Un’altra testimonianza di una ragazza che aveva avuto un rapporto sessuale non protetto con lo stesso medico: “Dopo averla fatta spogliare sul lettino il medico aveva inserito le dita senza i guanti, svolgendo movimenti veloci e consecutivi riproducendo una gestualità erotica”. Federica Panicucci, la padrona di casa di Mattino5, ha commentato: “Questo medico faceva cose incredibile a queste ragazze che si trovavano sprovviste della difesa che doveva avere”, e ancora: “Queste testimonianze che vi mandiamo in onda sono nulla rispetto ad alcuni passaggi davvero crudi che non possiamo riportare”. Patrizia Groppelli, in studio, ha commentato: “Mi stupisco che li dentro qualcuno sapeva e nessuno ha fatto niente”.











