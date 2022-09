Fiona May: “Sono una mamma rigida”/ “Mia figlia Larissa? Ecco il consiglio che le ho dato per lo sport”

Fiona May, il ruolo di mamma e il rapporto con la figlia Larissa che segue le sue orme

Fiona May si racconta a Roberta Capua nel corso di un’intervista rilasciata a Estate in diretta nella puntata del 1 settembre. L’ex campionessa azzurra ripercorre i suoi inizi e l’arrivo in Italia, paese che le ha cambiato la vita: “Avevo questo talento e sono stata fortunata anche a venire qui in Italia dove sono riuscita ad esprimermi al massimo.” ha raccontato la sportiva che oggi fa il tifo per sua figlia Larissa.

Larissa Iapichino è la figlia che Fiona May ha avuto dal compagno Gianni Iapichino e che oggi segue le orme della mamma, gareggiando per l’Italia come lunghista. In merito al suo ruolo di mamma (oltre a Larissa ha un’altra figlia, Anastasia), la May rivela: “Come mamma sono molto rigida, probabilmente per mia mamma che lo era molto con me, ma sono anche una mamma che dà spazio per crescere, fare le sue esperienze. Sono però rigida sullo studio e sullo sport.” E su Larissa in particolare: “Le ho dato un consiglio, le ho detto: ‘Ricordati perché sei la figlia di Fiona May!’. Provare dunque a fare tutto il possibile per vincere per mettere da parte la mia storia e fare la sua. Non sentire il peso del cognome. Ora però non me ne chiede più di consigli.”

Fiona May e il ‘segreto’ della vittoria a Ballando con le stelle

Dopo la parentesi dedicata allo sport e alla famiglia, Fiona May parla delle sue esperienza sul piccolo schermo: “L’esperienza di attrice è stata bellissima! Ho conosciuto Nino Frassica, altri attori e attrici che mi hanno fatto sentire a mio agio. Appena ho messo piede sul set mi hanno dato il benvenuto ed è andata benissimo.” In merito all’avventura a Ballando con le stelle, che la incoronò vincitrice, svela un retroscena: “Io prima dell’atletica ho fatto danza per 5 anni, nessuno sapeva questa cosa.”

