Fiordaliso choc: “Ecco qual è il posto più strano dove ho fatto l’amore”/ “C’erano 20 orchestrali e…”

Fiordaliso rivela in diretta al Grande Fratello 2023 qual è il posto più strano in cui ha fatto l’amore

Non solo liti e drammi nella Casa del Grande Fratello 2023. La Casa più spiata d’Italia regala, di tanto in tanto, anche dei retroscena piccanti, come quello raccontato recentemente da Fiordaliso. La cantante ha infatti svelato ad alcuni compagni d’avventura qual è stato il posto più strano in cui ha fatto l’amore.

La confessione è arrivata durante una chiacchierata con Beatrice Luzzi e Stefano Miele, lo stylist arrivato recentemente nella Casa del Grande Fratello. Tra una chiacchiera e l’altra, la cantante ha ammesso che il luogo più strano in cui ha fatto l’amore è stato un pullman e non vuoto. Questa la sua rivelazione: “Io l’ho fatto in un pullman con 20 orchestrali e non se n’è accorto nessuno”. Al che Beatrice ha voluto indagare ancora, chiedendole in quale posizione, e lei: “Da seduti”.

Una confessione molto piccante che Alfonso Signorini potrebbe non farsi sfuggire, stuzzicando Fiordaliso nel corso della puntata del Grande Fratello che andrà in onda lunedì 15 gennaio su Canale 5. Forse un argomento che il conduttore userà anche per spezzare un po’ la tensione che si è accumulata nella Casa negli ultimi giorni. Proprio Fiordaliso recentemente ha fatto trapelare malumore e stanchezza, facendo intendere di voler abbandonare il reality. Sarebbe questa una grave perdita per il programma e per Signorini, che hanno ritrovato in Fiordaliso una protagonista assoluta di questa edizione, anche molto amata dal pubblico a casa. Riuscirà Signorini a farle nuovamente cambiare idea sul possibile ritiro?











