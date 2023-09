Fiordaliso choc su mamma Carla: “Morta per Covid”/ “È entrata in ospedale e non l’ho più vista, straziante!”

Fiordaliso ricorda mamma Carla in diretta al Grande Fratello: “Una delle prime vittime del Covid”

È un ricordo molto doloroso per Fiordaliso quello di sua mamma Carla. In diretta al Grande Fratello, durante una chiacchierata intima con Alfonso Signorini, la cantante ricorda uno dei momenti più difficili degli ultimi anni: la morte di sua madre. Una morte causata dal Covid e resa ancora più dolorosa dall’impossibilità di starle vicino negli ultimi momenti della sua vita.

Fiordaliso ricorda papà Auro al GF: "Ha fatto una morte bella"/ "L'ultimo mese l'ho accudito, se n'è andato…"

“La mia mamma è stata una delle prime vittime di Covid. – ha raccontato la cantante in diretta su Canale 5 – È stata per me la cosa più crudele che mi poteva capitare, perché non l’ho più vista, non mi è stato dato di accompagnarla nel suo ultimo viaggio. È stato uno strazio…”

Fiordaliso e l’ultima telefonata di mamma Carla: “Mi ha detto ‘Sto morendo'”

Fiordaliso ha dunque ricordato l’ultimo momento in cui è riuscita a sentire la sua mamma: “In una telefonata è riuscita a dirmi ‘Io sto morendo’, come se sapesse che senza lei fossi un po’ persa, anche se ho i miei fratelli, mia sorella che mi sono vicini. Grazie a mia mamma io sono riuscita ad accudire mio padre e questo per me è stato un gran regalo.” Papà Auro è morto pochi mesi fa, ma questa volta Fiordaliso è riuscita a rimanere al fianco fino alla fine: “Ha fatto una morte bellissima, – ha raccontato la cantante – è morto tra le braccia di mia sorella”.

Fiordaliso: "Rimasta incinta a 15 anni, non ho avuto un'adolescenza"/ "Sono diventata adulta in fretta"

LEGGI ANCHE:

Fiordaliso, flirt con Ciro Petrone al Grande Fratello 2023?/ "Se avessi avuto 20 anni, l'avrei sposato"

© RIPRODUZIONE RISERVATA