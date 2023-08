Fiordaliso, salta l’ingresso al Grande Fratello?/ Un annuncio della cantante conferma

Grande Fratello, salta l’ingresso nella Casa di Fiordaliso?

A poche settimane dall’inizio della nuova edizione del Grande Fratello, iniziano a circolare voci su quelli che sarebbero i concorrenti ufficiali. Ricordiamo che quella in partenza l’11 settembre sarà un’edizione mista, che vedrà per la prima volta Nip e Vip insieme nella Casa. In questa seconda fascia avrebbe dovuto esserci anche la cantante Marina Fiordaliso ma, stando alle ultime mosse social, pare che non sarà così.

Fiordaliso di nuovo in ospedale: come sta?/ "Mi hanno cambiato la cura, spero di non rioperarmi"

L’ingresso di Fiordaliso al Grande Fratello potrebbe essere definitivamente saltato e a confermarlo è un annuncio fatto dalla cantante attraverso il suo profilo Instagram. Recentemente Fiordaliso ha infatti pubblicato le date del suo tour, che comprendono tappe non solo per tutto il mese di agosto, ma fino a ottobre.

Fiordaliso, nuovi problemi di salute/ "Sono di nuovo al pronto soccorso, ho avuto una ricaduta"

Fiordaliso fuori dal Grande Fratello? La cantante torna al suo tour dopo i problemi di salute

Gli impegni musicali di Fiordaliso non coincidono dunque con la programmazione del Grande Fratello, che a ottobre è già nel pieno. La cantante potrebbe tuttavia essere una delle concorrenti che non fanno subito il loro ingresso nella Casa: è prassi infatti che ci siano nuovi ingressi nel corso delle settimane successive all’inizio del reality. Che sia questo il caso?

Ricordiamo che Marina Fiordaliso viene da un momento complicato, dovuto a problemi di salute. Di recente la cantante è stata costretta a bloccare il suo tour a causa di un ricovero e un’operazione d’urgenza dovuta a una peritonite. Oggi Fiordaliso sta bene e ha ripreso tranquillamente il suo tour.

Fiordaliso operata d’urgenza per peritonite/ "L'importante è che adesso sto bene"

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Marina Fiordaliso (@fiordaliso_official)













© RIPRODUZIONE RISERVATA