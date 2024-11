CHI SONO AURO E CARLA GENITORI MORTI DI FIORDALISO: “PROVO RABBIA PER…”

Chi sono Auro e Carla genitori morti di Fiordaliso e cosa sappiamo di loro? Nuova puntata di “Verissimo” questo sabato e nel primo dei due oramai proverbiali appuntamenti del fine settimana con le interviste e le storie del talk show condotto da Silvia Toffanin sarà di scena la 68enne cantautrice che, di recente, era stata ancora protagonista del rotocalco di Canale 5 a ruota della sua partecipazione al “Grande Fratello VIP” e all’esperienza di diventare per la seconda volta nonna. Qui invece, in attesa di ascoltare dalle sue parole se farà qualche accenno alla propria vita privata, scopriamo chi sono Auro e Carla genitori morti di Fiordaliso e qual è il ricordo della figlia dopo la loro scomparsa.

Per raccontare chi sono Auro e Carla genitori morti di Fiordaliso dobbiamo tornare alla Piacenza degli Anni Cinquanta, ovvero alla nascita di Marina (il nome poi scomparirà dal moniker artistico tanto è vero che da tempo oramai la cantautrice è conosciuta solamente col cognome paterno): nata nel 1956, la futura stella della canzone italiana è figlia di Auro Fiordaliso, un uomo di origini sarde di Quartu Sant’Elena, e Carla Pozzi, lei invece piacentina doc; prima di sei figli, l’allora adolescente Marina restò incinta a soli 15 anni del suo primo figlio Sebastiano, cosa che creò la prima frattura col padre. Allontanata dal genitore, che la cacciò di casa, visse la gravidanza presso un istituto milanese per giovani madri: “Sono tornata a casa solo quando mi sono lasciata col padre di mio figlio, ma ci ho messo molto a perdonarlo” aveva ricordato Fiordaliso a proposito di quella fase difficile della sua vita e prima di cominciare a sfondare nel mondo della musica.

FIORDALISO, IL RICORDO DELLA MADRE: “NON ERA DONNA DA COCCOLE E…”

Per capire chi sono Auro e Carla genitori morti di Fiordaliso e comprendere come la loro scomparsa (peraltro avvenuta negli ultimi tempi e a poca distanza l’una dall’altro) abbia toccato molto la cantautrice, ci possiamo rifare alle interviste della diretta interessata. Mamma Carla infatti è venuta a mancare durante una delle fasi più drammatiche della pandemia da coronavirus nella primavera del 2020: “Maledetto Covid-19, ti sei portato via mia madre” aveva scritto sui social, rammaricandosi del fatto che lei e sua sorella, assieme al già anziano papà Auro (“una roccia”), ne fossero guarite, mentre lei no. “Provo una fortissima rabbia per non averla più potuta vedere (…) Non ha neanche avuto un funerale” aveva detto a proposito della donna che, da piccola, le aveva dato un’educazione abbastanza rigorosa: “Lei non è mai stata una donna che faceva le coccole” aveva confessato, rimarcando in questo la differenza dal padre.

Infatti, nel nostro racconto su chi sono Auro e Carla genitori morti di Fiordaliso manca il ritratto del papà, scomparso invece nel 2023 a quasi 94 anni a causa di una malattia. Nonostante le incomprensioni per quella gravidanza inaspettata da adolescente e la successiva cacciata di casa, dopo la fine del primo matrimonio per ammissione di Fiordaliso è stato papà Auro a salvarla, e da allora fino alla morte le è rimasto accanto. “Non esistono più quegli uomini” aveva detto a proposito delle storie d’amore avute negli anni ed elogiando la figura del padre. “Cara Marina, voglio solo dirti che sono sempre stato orgoglioso di te (…) Grazie per essermi sempre vicina e perché pensi a me ogni giorno” era stata la lettera del genitore durante l’ospitata della figlia a “Oggi è un altro giorno”. “Papà aveva una malattia, quando l’abbiamo scoperto era già tardi e se n’è andato nel giro di due mesi, dolcemente” aveva detto a “Verissimo”, aggiungendo che il padre non s’è accorto di nulla e i figli gli hanno tenuto nascosto tutto: “Non l’abbiamo lasciato solo e quando se n’è andato abbiamo organizzato una festa per lui”.