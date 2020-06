Fiore Acierno, l’uomo di latta di Ciao Darwin/ Il concorrente che inventò Azzassini e Antantartide

Fiore Acierno è riuscito a far perdere le staffe ad uno dei conduttori più amati dagli italiani. L’Uomo di Latta di Ciao Darwin 7 è riuscito infatti a inventarsi una serie di parole che hanno spinto Paolo Bonolis oltre ogni limite. A partire dalla presentazione, in cui l’Uomo di Latta si è presentato con il costume dell’omonimo personaggio del Mago di Oz e ha sottolineato di essere un attore noto del cinema e persino produttore. Durante La Macchina del Tempo, Acierno si è ritrovato alle prese con le domande riguardo alle Culture Precolombiane e ha ricevuto diversi suggerimenti da parte del padrone di casa, anche se non è mai riuscito a dare una risposta corretta. Gli Aztechi si sono trasformati infatti in Aztuto e Azzassini e il gioco con le uova non è di certo andato meglio. L’Uomo di Latta infatti si è fatto un bello shampoo con le uova e poi ha iniziato a parlare di Antantardite e Antartagine, ovvero Artide o Antartide, spingendo Bonolis quasi ad uscire dallo studio. Nonostante la serie di gaffes più o meno volute, alla fine l’Uomo di Latte è stato convocato persino per partecipare ad Avanti un altro! ed è riuscito ancora una volta a far impazzire il presentatore.

Fiore Acierno, l’uomo di latta: era giù conosciuto in città per…

Fiore Acierno deve la sua popolarità a Ciao Darwin 7, che gli ha regalato una bella visibilità e persino il nomignolo di Uomo di Latta. In realtà il concorrente avellinese in gara con gli Io so io, rivali dei Noi non semo, era già conosciuto nella sua città ancora prima di partecipare alla trasmissione. Oggi, sabato 20 giugno 2020, Ciao Darwin 7 ritornerà in replica su Canale 5 e avremo modo di rivedere l’Uomo di Latta all’opera. Terminata la competizione, Acierno è diventato anche uno dei concorrenti papabili al premio Miglior Look ai Ciao Darwin Awards ed è riuscito persino a portarsi a casa la statuetta. “Ringrazio il signor Bonolis per la foto finale e per i complimenti”, ha detto anni fa a Irma Capece Minutolo, aggiungendo anche di aver fatto altri lavori prima di partecipare allo show, ma di non amare pubblicizzarsi. “Ci siamo voluti un po’, come dire, divertire, perchè il programma vuole fare ridere tanto e quindi venendo dal settore cabaret, ho voluto accentuare tutto per far ridere i telespettatori”. Per quanto riguarda il suo lavoro, Acierno ha rivelato di avere dei progetti in America e nelle Mauritius, ma di sperare anche che il futuro potesse riservargli altre sorprese. Da quel momento in poi però l’attore è uscito di scena e il suo profilo su Instagram è blindato da tempo.



