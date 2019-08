Fiore/ Video, su Rai 3 il film con Valerio Mastandrea (oggi, 2 agosto 2019)

Fiore è un film del 2016 nato dalla collaborazione tra Italia e Francia e che sarà trasmesso per la prima volta in tv e in prima serata su Rai3 il giorno 2 agosto alle ore 21.20. La pellicola, mix perfetto tra i generi drammatico, horror e fantasy, vanta la regia di Claudio Giovannesi ed è uscito al cinema il mercoledì 25 maggio 2016 distribuito da Bim Distribuzioni. Il cast presenta nomi come Daphne Scoccia, Josciua Algeri, Laura Vasiliu, Aniello Arena, Gessica Giulianelli, Klea Marku, Francesca Riso e Valerio Mastandrea; ha ottenuto sei candidature ai Nastri d’Argento, sei candidature e un premio ai David di Donatello e ha incassato in Italia oltre 250 mila euro.

Fiore: la trama del film

Il film Fiore è incentrato su una particolarissima location, un carcere minorile; è proprio lì, infatti, che la giovane Daphne si trova dopo essere stata arrestata per un tentativo di furto di un telefonino nella stazione (in cui tra l’altro era solita dormire la notte) ed è quello il posto in cui si trova anche Josh, anch’egli un giovane ragazzo in riformatorio per una rapina. La vita della giovane ragazza non è mai stata semplice e l’ha trasformata in una piccola donna ribelle e senza alcuna prospettiva di vita migliore, ma è proprio l’incontro col giovane compagno di avventura che le fa uscire il lato sensibile e quasi speranzoso che ogni adolescente dovrebbe avere. Nel carcere minorile maschi e femmine non possono incontrarsi, ma semplici sguardi, lettere clandestine e brevi conversazioni da dietro le sbarre, fanno scattare l’amore nel cuore di Daphne fino a farle sperare nel lieto fine delle favole che mai avrebbe immaginato.

Il trailer del film Fiore





© RIPRODUZIONE RISERVATA