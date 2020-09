Fiorella Bonizzi, moglie Fulvio Abbate/ Il Grande Fratello Vip li divide, ma…

Fulvio Abbate continuerà la sua avventura al Grande Fratello Vip 2020 o tornerà a casa durante la quinta puntata del reality riabbracciando la moglie Fiorella Bonizzi e la moglie Carla? Lo scrittore è al televoto con Massimiliano Morra, Adua Del Vesco e Franceska Pepe e, questa sera, potrebbe essere il primo eliminato dal pubblico. Ad aspettarlo a casa ci sono proprio la moglie Fiorella e la figlia Carla di cui lo scrittore sta parlando poco in casa. Se della figlia Carla ha dichiarato che, da adolescente, è spesso in disaccordo con lui e la moglie, ma di ricevere i complimenti dagli estranei per la sua educazione, del suo rapporto con la moglie Fiorella ha raccontato davvero poco. Della vita privata dello scrittore, dunque, si scoprirà qualcosa in più questa sera?

FIORELLA BONIZZI, SORPRESA AL MARITO FULVIO ABBATE AL GRANDE FRATELLO VIP 2020?

Fiorella Bonizzi entrerà nella casa del Grande Fratello Vip 2020 per fare una sorpresa al marito Fulvio Abbate? Essendo in nomination, lo scrittore, questa sera, potrebbe ricevere una sorpresa e a fargliela potrebbe essere proprio la moglie che, tuttavia, finora, ha sempre preferito restare dietro le quinte lasciando la scena al marito. Di fronte alle telecamere del Grande Fratello Vip 2020 deciderà di fare altrettanto o farà un’eccezione accettando di entrare in casa per un incontro con il coniuge? Difficile affermare con certezza se ciò accadrà. Oltre alla mancanza di anticipazioni ufficiali, infatti, dai social non arriva alcun indizio. Per scoprire, dunque, se la signora Abbate entrerà nella casa, sarà necessario aspettare la puntata.



