Fiorella, mamma Francesco Totti/ Rapporti tesi con Ilary Blasi? “Sempre detestata…”

Chi è Fiorella, mamma di Francesco Totti

Fiorella è la mamma di Francesco Totti, ex numero 10 della Roma conosciuto nella capitale anche come “l’ottavo re di Roma”. Un rapporto bellissimo quello tra madre e figlio che hanno condiviso gioie e dolori della vita. La madre, infatti, è sempre stata presente nella vita del figlio, nelle scelte importanti, ma anche nei momenti di grande difficoltà. Una donna vecchio stampo che ha preso per mano il suo bambino accompagnandolo sin dal primo allenamento fino alla realizzazione di un grande sogno. La donna, intervistata dal Corriere della Sera, pronunciò parole bellissime per il figlio: “Provo una grande gioia con la riservatezza di sempre. Noi della famiglia ce lo godiamo, Francesco è un figlio d’oro. E’ rimasto umile e credo che qualcosa ho seminato”.

Una donne umile e d’altri tempi che, nonostante il successo e la ricchezza del figlio, ha deciso di continuare a vivere nel quartiere di Axa, vicino Ostia. Sicuramente anche in questo momento, la separazione di Francesco Totti dalla moglie Ilary Blasi, la presenza della mamma è stata fondamentale anche se Dagospia ha rivelato di un controverso rapporto tra suocera e nuora.

Fiorella, la mamma di Francesco Totti non sopportava Ilary Blasi?

L’estate 2022 oltre ad essere ricordata come una delle più calde degli ultimi vent’anni sarà anche l’estate che ha segnato la fine del matrimonio da favola tra Francesco Totti e Ilary Blasi. Dopo 17 anni di matrimonio, 20 di storia d’amore e 3 figli, la coppia ha deciso di separarsi e sui giornali si scrive di tutto di più. Proprio Dagospia che mesi fa ha lanciato la bomba parlando di una crisi a casa Blasi-Totti ha rivelato che Fiorella Totti, la mamma del Pupone, non avrebbe mai visto di buon occhio la nuora. E’ davvero così? Stando a voci di corridoio la mamma di Totti quando si fidanzò con Ilary Blasi gli disse: “Te metti co’ ‘na ballerina, mah’…””. Proprio Dagospia in una flash news ha scritto: “sarà contenta la madre del Capitano, mamma Fiorella, visto che ha sempre detestato la Blasi. Quando si fidanzarono non fu per niente contenta. Le mamme capiscono sempre tutto – Fiorella, la mamma di Totti, quando Francesco si mise con Ilary disse al figlio: ‘Ma che te metti co’ ‘na ballerina?’”. Non è dato saperlo, ma una cosa è certa: la presenza di Fiorella nella vita di Francesco Totti è stata fondamentale visto che il campione disse: “se sono rimasto a Roma è grazie a te, se sono felice è sempre grazie a te”.

