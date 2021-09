Fiorella Mannoia/ Dal matrimonio intimo con Carlo Di Francesco al Seat Music Awards

Fiorella Mannoia è tra i cantanti che si esibiranno sul palco dell’Arena di Verona in occasione della prima serata dei Seat Music Awards, in onda questa sera, giovedì 9 settembre, su Rai 1. Domenica 11 settembre la Mannoia sarà protagonista del’Endless Summer organizzato da Comune di Andora, con un concerto gratuito. La cantante Fiorella Mannoia è nata il 4 aprile 1954 a Roma.

Inizia la sua carriera artistica con il lavoro del padre Luigi, del fratello e della sorella, partecipando come controfigura in un film noto, ovvero “Non cantare, spara”. Successivamente canta una canzone di Adriano Celentano al Festival di Castrocaro, dove non vince, però ottiene un contratto con una casa discografica e dopo due anni pubblica alcune canzoni note. Nel 1987 è il periodo del suo massimo successo, infatti partecipa a Sanremo con un pezzo scritto da Enrico Ruggeri e Schiavone, Quello che le donne non dicono, che all’inizio era pensato invece per Fiordaliso. Esegue una bellissima performance e anche se è arrivata ottava e ottiene il primo posto della Critica.

Fiorella Mannoia e il matrimonio con Carlo Di Francesco

Fiorella Mannoia e Carlo Di Francesco si sono sposati il 22 febbraio 2021, dopo quindici anni di fidanzamento. Si è trattata di una cerimonia che si è svolta proprio in pandemia, infatti erano presenti solo i familiari e amici stretti. Lei ha affermato che dopo quindici anni hanno deciso di sposarsi proprio durante le restrizioni, per evitare che qualcuno rimanesse male per non averlo invitato. Al matrimonio infatti erano presenti solamente dieci persone e nessun paparazzo. Durante le promesse veniva da ridere a entrambi, hanno ammesso, poiché con il matrimonio non è cambiato niente, ma solamente le fedi presenti al dito. Ora, quando discutono, Fiorella minaccia il marito (scherzando) di voler divorziare. La loro relazione è andata sempre molto bene, tenendo conto anche della differenza d’età. Fiorella ha infatti 66 anni e lui invece 41. La Mannoia afferma che però lui sembra più vecchio, in quanto è serio e posato, invece lei è più pazza.

