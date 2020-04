Fiorella Mannoia/ Il tour per il nuovo album “Personale” interrotto per…

Pubblicità

Fiorella Mannoia ha deciso di partecipare alla trasmissione televisiva Stasera…Laura! Ho creduto in un sogno. Nell’ultimo periodo dell’anno 2019, la Mannoia stava ultimando il suo Personale Tour, con l’ultimo album presentato proprio lo scorso anno. L’album è intitolato Personale e si tratta di un lavoro che attraverso 13 canzoni riesce a ripercorrere la vita dell’artista. Una sorta di autobiografia per conoscere meglio la cantante e farla avvicinare di più verso i fan. Ebbene, Fiorella come si può intuire ha dovuto interrompere concerti e tour nel corso di questo 2020, in quanto la pandemia causata dal COVID-19 ha reso impossibile organizzare eventi del genere. I suoi fan saranno sicuramente delusi, ma devono comprendere che in questo momento la salute ha la priorità rispetto al resto. Inoltre, chi vuole assistere ad una sua esibizione non deve perdersi il programma che vedrà impegnata anche la Mannoia.

Fiorella Mannoia, un appello al Governo

Nell’ultimo periodo, Fiorella Mannoia si sta dando davvero da fare sui social e non solo. La donna ha sempre mostrato un carattere forte ed è sempre stata una combattente in grado di spendersi per cambiare situazioni non proprio chiare al popolo. Difatti, attraverso un video lanciato su internet, la Mannoia ha lanciato un appello al Governo ed alle autorità competenti, dichiarando che nel settore musicale molti sono in crisi. La donna ha esortato a prestare attenzione non solo alle necessità degli artisti, ma a tutti quei collaboratori che lavorano dietro le quinte e che ora si ritrovano senza lavoro per mesi. Invitando le autorità a riflettere, Fiorella ha proposto una soluzione per questi lavoratori, che non devono assolutamente essere trascurati. Si tratta di un appello importante, che dimostra anche quanto Fiorella ha a cuore il mondo della musica.

La sua carriera

Fiorella Mannoia è una voce storica nel mondo della musica italiana. Grazie al suo timbro vocale molto particolare, la Mannoia è riuscita a conquistare numerosi fan di diverse generazioni. Occorre pensare che l’artista ha rilasciato il suo primo album in studio nell’anno 1972 e da allora ha continuato a lavorare incessantemente, registrando diversi album. Ad oggi, il numero di lavori che ha effettuato in studio risulta essere di 18. La Mannoia ha venduto centinaia di dischi grazie anche a numerosi successi che hanno conquistato le classifiche. Alcune delle sue canzoni più famose sono Quello che le donne non dicono, L’amore si odia, Occhi neri, In Viaggio ed I Dubbi dell’amore.



