Fiorello canta “La classica canzone di Sanremo”/ “Voglio il lumino della sala stampa”

Fiorello si conferma il mattatore del Festival di Sanremo 2020. Durante la seconda serata della kermesse condotta con grandissimo successo da Amadeus, lo showman siciliano imita Maria De Filippi, balla e a sorpresa canta pure. Proprio così, lo showman delizia il pubblico con un brano dal titolo “La classica canzone di Sanremo”. Una canzone ironica e divertente che vede il conduttore radio-televisivo autocitarsi nel testo: “nel 95 il vincitore annunciato si chiamava Fiorello” e giocare sulle varie canzoni che si sono alternate nel corso di queste 70 anni di Festival sul palcoscenico. Una bella canzonetta in cui ironizza sulle varie canzoni di Sanremo: da “La solitudine” di Laura Pausini a “Si può dare di più” di Umberto Tozzi, Gianni Morandi e Raf.

Fiorello a Sanremo 2020 con “La classica canzone di Sanremo”

Ma non finisce qui, durante la sua divertentissima esibizione live, Fiorello gioca anche sui toni dicendo: “me l’hanno alzata anche di un tono, è una canzone sessista…”. La canzone coinvolge il pubblico in sala al punto che c’è una vera e propria standing ovation con lo showman che dice “voglio il lumino” riferendosi alla sala stampa di Sanremo. Detto fatto, visto che sui social sono tantissimi i giornalisti delle sala stampa che postano una foto del fantomatico “lumino d’oro”, come non mancano i commenti di approvazione nei confronti di Fiorello e del brano cantato a Sanremo. “Hanno ragione i #gialappas: #Fiorello è un genio, s’è “preso” Sanremo senza la responsabilità di gestirlo in prima persona… Praticamente #Amadeus è il co-conduttore di #Sanremo2020″ scrive un utente a cui fa eco un altro “#Fiorello e #Amadeus bravissimi, show stupendo insieme! Ma la gara che parte alle 22.02 significa che ai fini televisivi la musica è un dettaglio #festival2020”. Ottimo riscontro per la prova canora dello showman, visto che c’è chi scrive: “Bellissima “La classica canzone di #Sanremo” di #Fiorello, però… Fiore… come finale, visto che sei salito di tre toni, sarebbe stato meglio “perdere… la voce” e ancora “Perché le canzoni più belle sono sempre quelle fuori gara? #Sanremo20 #Fiorello”. Che dire, Fiorello ha già vinto!

