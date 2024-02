Fiorello, durissimo sfogo a VivaRai1: “Malore in diretta? Mia mamma si è spaventata”/ “Si capiva era una gag”

Rosario Fiorello si sfoga a VivaRai2: “Era una gag”, cos’è successo nella puntata di ieri

Da lunedì al venerdì ogni mattina Fiorello e la sua cricca composta da Fabrizio Biggio e Mauro Casciari hanno regalato un’ora di buonumore ai telespettatori di Viva Rai1. Nella puntata di oggi, 22 febbraio 2024, però, Fiorello si è lasciato andare ad un duro sfogo contro un certo tipo di informazione che alimenta le fake news. Nel dettaglio, nella puntata di ieri Fiorello ha inscenato una gag fingendo di avere un malore. Nonostante lo sketch fosse chiaro in molti hanno scritto: “Fiorello ha avuto un malore in diretta”.

E per questo dunque oggi Fiorello è sbottato a VivaRai2: “Devo stare attento a come mi metto perché ieri abbiamo fatto quella gag, mettiamo musica da gag. Ho fatto così (mima il gesto di accasciarsi, ndr) e poi ho detto ‘Oddio mi sento male, mi sento male’ alcuni siti hanno scritto ‘Malore in diretta per Fiorello’. Raga’ ma non scherziamo, malore in diretta? Non si fanno ste cose.” A fargli eco e dargli ragione contro alcuni titoli Clickbait anche Fabrizio Biggio e Mauro Casciari.

VivaRai2, Fiorello sbotta in diretta: “Mia mamma si è spaventata”

A far arrabbiare maggiormente Fiorello, oltre alla notizia falsa sul suo presunto malore in diretta è stato soprattutto il fatto che la madre Rosaria Galeano si è preoccupata, credendo che il figlio si fosse realmente sentito male: “Qualcuno poi ha chiamato mia madre ed ha detto ‘Signora suo figlio ha avuto un malore in diretta?’ E mia mamma poi si è spaventata… Ho spiegato che ho fatto solo la gag. Anche su queste cose qui l’informazione… Questo qui è far finta di non capire lo hai capito che è una gag… ‘malore in diretta.'”

Nonostante lo sfogo, la puntata di oggi di VivaRai2 con Fiorello e Mauro Casciari e Fabrizio Biggio ha regalato momenti di leggerezza come sempre tra sketch e gag mentre ospite speciale è stata Emma, che si è esibita sulle note del suo successo sanremese Apnea oltre che recitare in una divertente gag con Fiorello e Biggio in cui il primo ha imitato il regista Gabriele Muccino.











