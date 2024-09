Fiorello, la figlia Olivia Testa si sposa con il fidanzato Anselmo

Il celebre showman Fiorello si appresta a festeggiare il matrimonio della figlia Olivia Testa, che presto convolerà a nozze con il fidanzato Anselmo in quel di Venezia, e proprio nella città lagunare il comico è sbarcato nelle scorse ore insieme alla futura sposa e alla moglie Susanna Biondo per un primo sopralluogo in quella che sarà la meta delle nozze. Fiorello è stato pizzicato dal settimanale Chi, che nel numero uscito in edicola ha mostrato ai fan gli scatti della famiglia, con Fiorello nascosto sotto un cappello e occhiali scuri, quasi non riconoscibile per le vie di Venezia.

Baci e abbracci tra Fiorello e la figlia Olivia Testa, che presto renderà lo showman nonno, come svelato nei mesi scorsi: “Quando, scherzando, mi dice che non sono il suo papà naturale, le dico che ha ragione, che sono un papà frizzante” aveva detto simpaticamente Fiorello scherzando sul reale padre della ragazza, nata nel 1993 dal vecchio compagno di Susanna Biondo.

Fiorello pronto a festeggiare: la figlia Olivia Testa è incinta

Il rapporto speciale tra Fiorello e la figlia Olivia non è mai passato inosservato neanche agli attenti obiettivi dei paparazzi, che hanno spesso catturato proprio lo showman con la ragazza, pronta a diventare madre come svelato nelle scorse settimane. Il magazine Diva e Donna ha svelato che presto Fiorello diventerà nonno e si potrà godere i primi passi del nipote in totale tranquillità, non essendo impegnato per il momento con altri progetti sul piccolo schermo, visto che ha rinunciato a una terza stagione di Viva Rai2 per staccare la spina dalle vecchie fatiche.

Resta il mistero intanto riguardo alle possibili nuove avventure del conduttore, che dopo la fine del programma su Rai2 ha ammesso che non vorrà ritornare sulle scene per un periodo piuttosto lungo, in attesa di capire cosa accadrà.