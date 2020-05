Fiorello “Faccio Sanremo 2021 poi chiudo la carriera”/ “Largo ai giovani..”

Pubblicità

Fiorello e Amadeus tornano a formare la coppia che ha portato in alto il Festival di Sanremo 2020. I due, legati da un’amicizia che dura da anni, hanno regalato una diretta condivisa agli amici di Instagram lasciandosi andare a battute, aneddoti e annunci importanti. Fiorello, in particolare, ricordando l’incredibile esperienza vissuta accanto all’amico, ha azzardato l’ipotesi di fare anche Sanremo 2021 per chiudere in bellezza la sua straordinaria carriera. “Che faccio? Èpesante fare Sanremo… Te ne dicono di tutti i colori… Non ho il carattere giusto, eppure l’ho fatto. Amadeus mi ha convinto e mi convincerà pure stavolta… Potrebbe essere l’ultima cosa. Faccio Sanremo, come va va, e chiudo la carriera. Mica devo andare avanti fino ad 80 anni. Ho fatto pure troppo. Largo ai giovani. Chiudo e basta”, ha detto all’amico Amadeus. I due, dunque, torneranno davvero insieme sul palco del Teatro Ariston?

FIORELLO: “FACCIO SANREMO 2021 E CHIUDO LA CARRIERA”

Nel corso della diretta Instagram, Amadeus si è detto pronto a rifare Sanremo per un motivo particolare. “Se tutto fosse stato normale, probabilmente, rifare Sanremo sarebbe stato rischioso perchè potrebbe andare bene, ma se fai uno o due punti in meno, poi te lo direbbero. In questa situazione che è drammatica per tutti, è come se si fosse azzerato tutto e quindi sarebbe il primo Sanremo dopo il coronavirus”, racconta Amadeus. Il conduttore spiega così i motivi che l’hanno spinto ad accettare di rifare Sanremo. “Probabilmente sarà il primo momento di aggregazione dopo che noi passeremo un inverno, da settembre in poi, senza pubblico in studio, senza poter andare al cinema, al teatro, ai concerti e quindi sarà il primo momento di aggregazione del Paese e quindi dire di no mi sembrava scorretto e, quindi, secondo me è giusto farlo e sarei l’uomo più felice del mondo se ci fossi anche tu, ma di questo avremo tempo e modo di parlarne”, ha detto Amadeus che è intenzionato a convincere Fiorello ad affiancarlo nuovamente.





