Fiorello, la mascherina di Darth Vader/ A ItaliaSì tra risate e polemiche

Fiorello si è mostrato con la mascherina di Darth Vader a ItaliaSì per contrastare con ironia questo momento difficile del nostro paese in isolamento per via del Coronavirus. In un’edizione speciale il programma è andato in onda sulla Rai oggi, domenica 15 marzo 2020, con altri personaggi famosi collegati in diretta tra cui Carlo Conti, Antonella Clerici oltre ovviamente a Fiorello. Quest’ultimo ha chiesto a Marco Liorni se voleva vedere la mascherina che si era costruito per questo periodo, uscito dall’inquadratura è rientrato con la maschera appunto del famoso personaggio di Star Wars. Come sempre l’ex re del Karaoke, oggi conduttore di Viva Raiplay!, è riuscito a fare ironia e ha mostrato al pubblico che anche grazie ai sorrisi si potrà uscire da tutto questo.

Fiorello, la mascherina di Darth Vader: qualcuno non la prende ben

Se la trovata della mascherina di Darth Vader di Fiorello era volutamente ironica e atta a sdrammatizzare c’è qualcuno che non l’ha presa bene. Sui social network in molti si sono soffermati a specificare allo showman che molte persone sono morte per questo terribile virus. Ovviamente va ricordato che da parte del comico c’è solo la volontà di cercare di rasserenare gli animi e non di certo quello di mancare di rispetto a chi non ce l’ha fatta. La satira si pone come al solito a metà tra chi la travolge con accuse e chi invece si diverte e ne capisce il compito. La speranza di tutti, compreso Fiorello, è quella di uscire prima possibile da un momento che ha davvero messo in ginocchio il mondo.

