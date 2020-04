Fiorello/ “Lo vedo anche io da casa in tv!” (Il meglio di Viva Raiplay)

Fiorello torna con l’ultima puntata de “Il meglio di Viva RaiPlay!”, lo show di successo trasmesso sabato 4 aprile 2020 in prima serata su Raiuno. Dopo aver conquistato la piattaforma streaming di Raiplay che ha registrato un vero e proprio record di iscrizioni e collegamenti online per seguire lo showman siciliano, la Rai ha deciso di trasmettere anche in chiaro il divertentissimo show per regalare al pubblico una serata all’insegna dell’intrattenimento e della spensieratezza visto il momento tragico che viviamo per via della diffusione del Covid-19 e dell’emergenza sanitaria mondiale. La versione . “Il meglio di Viva RaiPlay! #iorestoacasasuraiuno” torna così in onda con alcuni dei momenti più belli della trasmissione dello scorso autunno. Un invito, quello della Rai, a cui Fiorello ha risposto con grandissimo entusiasmo come ha dichiarato durante un’intervento a La vita in diretta: “noi dello spettacolo dobbiamo continuare a intrattenere, qualunque cosa accada”. L’emergenza da Cornavirus continua a preoccupare l’Italia e il resto del mondo e così tutti i personaggi dello spettacolo stanno cercando di intrattenere il pubblico con dirette sui social. “In 60 anni, che compirò fra poco (il 16 maggio, ndr), non ho mai visto niente del genere. Una cosa così brutta, che ha limitato la nostra libertà” ha detto lo showman in merito alla diffusione del virus Covid-19 che in Italia ha causato la morte di 13,915. La Lombardia è la regione maggiormente colpita con migliaia di morti.

Fiorello: “non sto in ansia per il programma”

Fiorello si è poi soffermato sulle terribili immagini di questi giorni legati ai morti per Coronavirus: “vedo cose terribili da Bergamo, dagli ospedali”, ma lo showman ci ha tenuto a precisare una cosa importante: “non ci dobbiamo fermare. Mi fa male il braccio per tutte queste dirette Instagram, ma dobbiamo fare di tutto perché la gente non pensi alla situazione. Lo faccio anche per chi mi critica via web: se mi insulta mentre sono online ho svolto il mio compito, perché in quel momento non stava pensando alla situazione, ma a insultare me”. Lo showman ha anche rivolto un pensiero alle famiglie italiane e in particolare agli anziani: “mia mamma vuole essere autonoma e vive da sola, ma noi siamo quattro fratelli e a turno andiamo a vedere di cosa ha bisogno. Con tutte le precauzioni possibili… Io metto la mascherina, poi sopra la mascherina il foulard e in più il casco integrale, la saluto, poggio la cassetta con l’acqua e vado via. L’ho dotata di smartphone con FaceTime per fare le videochiamate”. Parlando poi della messa in onda del suo show il sabato in prima serata su Raiuno ha detto: “è la prima volta che vado in onda il sabato sera, ma non sto in ansia perché il programma l’ho già fatto e lo vedo anche io da casa in tv!”.



