Fiorello: “Michelle Hunziker conduttrice di Sanremo 2025? Lo rifarebbe volentieri”/ “Tornerebbe in Rai…”

Con la decisione di Amadeus di lasciare conduzione e direzione artistica del Festival di Sanremo, si è aperto un acceso toto-nomi su chi prenderà il suo posto. Si è parlato di Alessandro Cattelan, di Gigi D’Alessio – entrambi disposti, a quanto pare, a rivestire il ruolo -, ma nelle ultime ore si fa anche il nome di Michelle Hunziker.

La celebre conduttrice, da anni volto di Mediaset, ha già avuto esperienza a Sanremo e per ben due volte: una nel 2008 e l’altra 10 anni dopo, al fianco di Claudio Baglioni e Pierfrancesco Favino. Per lei sarebbe dunque la terza volta all’Ariston e, stando a quanto fa sapere Fiorello, l’ipotesi potrebbe diventare realtà. Nel corso dell’appuntamento di VivaRai2! del 6 marzo, Fiorello ha parlato proprio della collega e del suo possibile ritorno in Rai per il prossimo Festival della canzone italiana.

Fiorello lancia lo scoop del possibile ritorno in Rai di Michelle Hunziker per Sanremo 2025

Fiorello ha prima esaltato le doti della collega, per poi lanciare lo scoop su Sanremo: “Potrebbe essere una prossima Rai, potrebbe tornare per Sanremo. L’ha già fatto e lo rifarebbe volentieri. Dunque ci sono già tre volentieri: la Hunziker, Cattelan e Gigi D’Alessio”. Non è poi mancata una battuta: “Ovviamente sono io ad avere l’ultima parola. Chiamano me e chiedono ‘tu cosa faresti?’, io gli dico quello che farei. Infatti mi dispiace per Nunzia (De Girolamo, ndr), adesso penso che chiuderò Affari Tuoi…”.

Va detto che, nell’ultimo numero del settimanale CHI, la stessa Michelle Hunziker ha effettivamente confermato la volontà di tornare alla guida del Festival di Sanremo. “[…] sono pazza abbastanza per rifarlo. – ha ammesso nell’intervista – Il terzo lo farei da donna matura, come dico io, mi piacerebbe. L’edizione con Baglioni e Favino è stata qualcosa di magico: facevo la conduttrice e li lasciavo liberi di esprimersi come artisti“.











