Fiorello: “noi 60enni da proteggere come i panda”/ Video: “Ligabue resta a casa”

Fiorello continua a lanciare appelli sui social esortando tutte le persone che lo seguono a restare a casa rispettando la quarantena decisa dal Governo per contenere i contagi da coronavirus. Nei suoi appelli, Fiorello tira sempre fuori il suo lato ironico e così il video in cui invita i sessantenni come lui a restare a casa, in breve, ha fatto il giro del web diventando virale. Lo showman compirà 60 anni il prossimo 16 maggio e, di fronte all’eventualità di dover restare a casa anche dopo il 4 maggio, lancia un appello ai suoi colleghi più famosi. Secondo il Governo, chi appartiene alla fascia d’età che va dai 60 anni in su è più a rischio contagio e così, Fiorello, con il sorriso, invita tutti i suoi amici vip che appartengono a questa fascia d’età a restare a casa.

FIORELLO, APPELLO AI 60 ANNI: “RESTIAMO A CASA, SIAMO DA PROTEGGERE COME I PANDA”

Tra pochi giorni, Fiorello spegnerà 60 candeline ed entrerà ufficialmente nel club dei 60 anni, una fascia d’età a rischio con la pandemia da coronavirus ancora in corso. “Buongiorno, sono Rosario Fiorello, sono nato il 16 maggio del 1960 – dice Fiore – questo significa che il 16 maggio compirò 60 anni. E adesso i 60enni non possono uscire. Io non ce li ho ancora, quindi io dal 4 al 16 maggio potrei uscire. Ma noi 60enni dobbiamo fare fronte comune e dobbiamo dare retta a chi ci governa. Quindi se dicono che noi sessantenni dobbiamo stare a casa significa che siamo a rischio, siamo persone da proteggere. Siamo un po’ come il panda, il colibrì dell’Himalaya, siamo in via di estinzione, no vabbè piano. Però non usciamo. Stiamo a casa anche se i 60enne di oggi non sono quelli di una volta”, aggiunge. Dal 4 al 15 maggio, però, Fiore cercherà di farsi una passeggiata pur indossando “la mascherina, lo scafandro, il passamontagna e la muta”. Infine, Fiore fa un appello ai suoi colleghi: “Mi rivolgo ad alcuni amici che conosco: ad esempio, Ligabue, non puoi uscire manco tu! Pensa Baglioni, Venditti, questi proprio niente, chiusi...”, conclude.





