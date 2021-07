Fiorello parla alla bara di Raffaella Carrà: “Eccola la regina”/ L’addio commosso

Rosario Fiorello è stato uno dei più commossi di fronte alla bara di Raffaella Carrà. Il comico, che ha avuto modo di conoscere e lavorare con la grande showgirl, è rimasto al fianco del feretro in Campidoglio, nella Sala della Protomoteca, per tutta la sera e, stando a quanto fa sapere Fanpage, ha anche scambiato qualche parola con la Carrà davanti alla sua bara. Con quell’ironia che da sempre lo contraddistingue, Fiorello, trovatosi di fronte alle bellissime immagini di Raffaella esposte nella sala, ha più volte ripetuto: “Eccola, eccola la Regina”. Ci ha, anzi, scherzato, sorridendole in più di un’occasione. Un sorriso che non è però riuscito a celare la forte commozione che il comico e conduttore provava per la sua perdita. Proprio Fiorello ha poi accolto vari amici della Carrà, tra cui anche Renato Zero.

Raffaella Carrà devota a Padre Pio/ L'urna a San Giovanni Rotondo "per sua volontà"

Le ultime parole di Raffaella Carrà su Fiorello

Enella serata di ieri, che ha anticipato dunque i funerali di Raffaella Carrà, è andata in onda la puntata di “A raccontare comincia tu”, l’ultimo programma che ha visto la showgirl protagonista in Tv, in cui è ospite proprio Fiorello. Una lunga chiacchierata tra i due, fatta di racconti e aneddoti; poi la Carrà si lascia andare ad alcune considerazioni sul collega. Eccole: “È fantastico, riesce a fare spettacolo senza bisogno di copione e improvvisando. Con lui è come fare una partita a tennis, rispondi con un dritto teso alla sua battuta e poi se vuoi fai pure a rete e gli tiri un colpo smorzato, ma lui ci arriva sempre. Io a Fiorello voglio veramente bene, sei unico Fiore”.

LEGGI ANCHE:

Raffaella Carrà, legame con mamma Iris e la famiglia siciliana/ "Per noi era Lella"FUNERALI RAFFAELLA CARRÀ/ Diretta streaming 9 luglio: le lacrime di Lorena Bianchetti

© RIPRODUZIONE RISERVATA