Funerali Raffaella Carrà/ Diretta streaming 9 luglio: ora e luogo, gli ultimi saluti alla showgirl

Funerali Raffaella Carrà: ora, luogo e diretta streaming

Continua il ricordo di Raffaella Carrà dopo il corteo a Roma e l’apertura della camera ardente in Campidoglio. I saluti alla showgirl, cantante, ballerina, attrice, conduttrice televisiva, radiofonica e autrice televisiva italiana proseguiranno infatti con i funerali programmati per oggi, venerdì 9 luglio, presso la Basilica di Santa Maria in Aracoeli. Non mancherà la copertura televisiva garantita da Rai 1 (clicca qui per la diretta streaming dei funerali di Raffaella Carrà) che seguirà in maniera integrale l’ultimo saluto. Ci sarà uno speciale del Tg1 in onda dalle 12.00, e da Rete 4, con uno speciale del Tg4 a partire dalle 11.15. Ricordiamo che la basilica di Santa Maria in Aracoeli è una delle chiese di Roma e sorge sul colle del Campidoglio. Qui, amici, parenti e fan di Raffaella Carrà potranno darle un ultimo saluto e ricordarla tra lacrime e parole di affetto.

Joaquin Cortes: "Raffaella Carrà come una madre per me"/ "Farò di tutto per..."

Raffaella Carrà, dalla camera ardente al funerale: gli ultimi saluti alla showgirl

I saluti a Raffaella Carrà sono iniziati due giorni fa. A Roma, nel pomeriggio di mercoledì 7 Luglio, ha avuto il via il corteo funebre dal comprensorio di Via Nemea 21 dove Raffaella Carrà risiedeva. Varie le tappe toccate che rappresentano spezzoni di vita dell’indimenticabile showgirl fino ad arrivare al Campidoglio. Qui è stata allestita la camera ardente, nella Sala Protomoteca, aperta dalle ore 18:00 fino a mezzanotte. Nella giornata di giovedì invece gli orari sono stati: 08:00 fino alle 12:00 e dalle 18:00 fino alla mezzanotte. Tante le parole ricche di stima per la Carrà da parte di colleghi e amici. Tra queste quelle di Bruno Vespa e Giancarlo Magalli. “Raffaella è stata la protagonista del sorriso in un pezzo di storia italiana. La gente ha anche voglia di distrarsi e lei ha fatto i suoi programmi sempre in maniera intelligente ed alta, senza mai una volgarità” ha dichiarato nella diretta Rai di ieri Bruno Vespa a Via Teulada, insieme a Giancarlo Magalli – “Il successo non è regalato, è guadagnato giorno per giorno, a testa bassa e con umiltà. È la lezione di Raffaella”.

Enzo Paolo Turchi, Tuca Tuca e la polemica del Vaticano/ "Gloria? Tutta di Raffaella Carrà"

Sergio Japino e l’appello ai fan di Raffaella Carrà per il funerale

In attesa dei funerali di Raffaella Carrà, l’ex compagno Sergio Japino ha scritto una comunicazione con un invito preciso ed accorato. Queste le sue parole: “Faccio un appello: chiedo a tutti i suoi fans, in Italia, nel mondo, nelle chiese dei piccoli paesini come in quelle delle grandi città, di darsi appuntamento alle ore 12 di questo venerdì, per offrire tutti insieme l’ultimo saluto virtuale a Raffaella”. Ricordiamo che l’annuncio della morte della Carrà è arrivato proprio da Sergio Japino che ha scelto parole dolci e commoventi per informare del nefasto evento: “È andata in un mondo migliore, dove la sua umanità, la sua inconfondibile risata e il suo straordinario talento risplenderanno per sempre”. La loro relazione durò sino al 1997.

LEGGI ANCHE:

Renzo Pelloni, fratello Raffaella Carrà morto per tumore/ Lo stesso triste destino li ha portati via

© RIPRODUZIONE RISERVATA