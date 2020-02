FIORELLO, SANREMO 2020/ “Spalla di Amadeus”: il vero ruolo dell’amico al Festival

Fiorello e Amadeus, amici ma anche uno la spalla dell’altro. Ed è probabilmente proprio questo il ruolo segreto del collega del direttore artistico di questo Festival di Sanremo 2020. L’ intento dello showman siciliano è sicuramente quello di fare da spalla ad Amadeus e drammatizzare eventuali polemiche possano ricadere su di lui dopo quelle che lo hanno già visto protagonista. Ma questo fa di Fiorello il reale protagonista di questi giorni che hanno anticipato l’inizio della kermesse e, probabilmente, anche di quelli che verranno. Basti pensare alla sua intrusione alla Conferenza stampa, dove ha esordito con una battuta dall’obiettivo ben chiaro: “Ancora nessuna polemica oggi? – ha scherzato rivolgendosi ad Amadeus – Sanremo trasforma le persone: tu sei la persona più buona del mondo, ma Sanremo ti ha trasformato in un mostro, il nemico pubblico numero uno”. (Aggiornamento di Anna Montesano)

FIORELLO A SANREMO: I DETTAGLI “DIETRO LE QUINTE”

Immaginarlo al Festival di Sanremo 2020 in veste non esilarante è difficile: così Fiorello sarà alla presente della kermesse in qualità di Amico con la A maiuscola del conduttore Amadeus, come lui stesso ha mostrato nel Pass di accesso ufficiale agli studi. A poche ore dallo start Fiorello si è confessato a Che Tempo che Fa da Fabio Fazio, e si mostra preoccupato per Amadeus ironizzando sul fatto che quest’ultimo in realtà non lavora. A generare particolare ansia al siculo Rosario pare abbiano contribuito alcuni recentissimi episodi, uno fra questi ha visto Fiorello bussare alle 6 del mattino alla porta dell’hotel dove alloggiano insieme, senza ricevere risposta. Amadeus l’indomani ha detto a Fiorello di alloggiare in un’altra camera: alla 410, non alla 408! Frastornato e noncurante delle cose che non memorizza, dunque, Amadeus ha gettato nel panico l’amico Fiorello che lo ha incitato a controllare la scaletta per capire cosa dovrà fare da domani sera in poi. Si prospetta all’orizzonte una kermesse frizzante, ironica e gioiosa, già iniziata in toni sereni e giocosi, come solo due amici veri possono portare avanti. Di Fiorello e Amadeus, infatti, sappiamo che sono legati da grande stima reciproca e un grande affetto corrisposto.

FIORELLO A SANREMO: AMADEUS PRONTO A TUTTO

Amadeus, come ha raccontato Fiorello, si è dimostrato pronto a tutto ciò che lo showman gli ha proposto in prova. Questo non può che essere motivo di incoscienza secondo il presentatore siciliano, il quale è apparso anche iconico alla luce del Coronavirus: si è mostrato, infatti, sui social con una foto che lo ritrae con tanto di mascherina bianca con una corona stampata sopra. In più, Amadeus è apparso sereno, ma con un occhio gonfio. A mostrarsi sorridente anche su questo Fiorello non ci ha pensato due volte, prendendolo ripetutamente in giro. “Hai pensato a chi te le sta tirando? Secondo me sono in molti, potrei farti anche i nomi.” Ma Amadeus è stato al gioco sorridendo e smentendo ogni possibile relazione tra l’orzaiolo che porta sull’occhio e la sfortuna gettata da qualche iettatore. Nell’ultimo video IGTV, inoltre, Fiorello ha intervistato Amedeo Sebastiani chiedendogli come si sta preparando al questo Festival, considerato che Bagliano si alzava alle 6 del mattino per provare e lui invece non lo fa. Ha continuato a sorridere Amadeus e a ricordare quanto si senta sereno nel sapere di avere Fiorello al suo fianco. Un video, insomma, che ha anticipato il rapporto che entrambi avranno sul palco come nella vita. Tra le inquadrature della ripresa amatoriale è apparso anche Gianmarco Mazzi e il Direttore di Rai Uno, Stefano Poletta.



