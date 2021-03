Fiorello “Sanremo 2022? Deve andare male!”/ Poi svela numero telefono Franceschini…

“È finita l’avventura, hai detto una cosa che mi ha lasciato basito”. Non poteva mancare un riferimento da parte di Fiorello all’annuncio di Amadeus, il quale in conferenza stampa ha dichiarato che non condurrà la prossima edizione del Festival di Sanremo. “Ti capisco, perché è impegnativo e hai un’età. Sono contento, perché così starò in pace”. Quindi ha fatto un in bocca al lupo a chi raccoglierà la difficile eredità. “Vi auguro col cuore di avere la platea piena di gente, deve essere piena di gente ovunque. Ci deve essere il pubblico che fa qualsiasi cosa. Ci devono essere milioni di persone fuori dall’Ariston, ospiti internazionali”. Poi l’immancabile battuta: “Ma deve andare malissimo. Spero che vi vada male. Vi diamo tutto, ma vi deve andare male. Dovete arrivare a chiedervi perché lo avete fatto”. Ma anche il caso del numero di telefono del ministro Franceschini detto in diretta tv da Fiorello…

Fiorello e il numero di cellulare del ministro…

Amadeus è scoppiato a ridere, mentre Fiorello ha proseguito: “Ma tanto pubblico, perché vuol dire allora che le cose sono andate benissimo. Voglio vedere chi si prende questa patata bollente”. “È stata un’edizione meravigliosa”, ha continuato Fiorello, che poi è stato protagonista di un piccolo caso. Durante il suo intervento, infatti, ha rivelato di essere stato contattato dal ministro della Cultura Dario Franceschini, il quale gli avrebbe chiesto di ricordare la ricorrenza dei 700 anni dalla morte di Dante, ma lui oltre a rivelare questo retroscena, ha rivelato il numero di telefono, anche se non è detto ovviamente che sia quello vero. “Mi ha chiamato il ministro della Cultura Franceschini, perché noi della cultura abbiamo la chat. Tra l’altro per chi volesse chiamarlo il numero è 393949*353”. Amadeus stupito non riusciva a credere a quello che stava sentendo: “Ma hai davvero dato il numero del ministro in diretta tv?”.



