Fiorello stuzzica Amadeus su Morgan/ Poi tira in mezzo Wanda Nara, Coletta e…

Poteva mancare Fiorello ieri sera nella speciale diretta di Sanremo Giovani? Siamo sicuri di no e felici di aver avuto ragione. Lo showman siciliano ieri sera è intervenuto in diretta per ironizzare un po’ sull’amico Amadeus chiamando in causa la squalifica di Morgan dal ruolo di giudice della finalissima di ieri sera ma tirando in ballo anche gli argomenti hot di questi giorni a cominciare dalla discussione, a distanza, tra Wanda Nara e Luciana Littizzetto, e finendo all’arrivo del vaccino e delle prime dosi prima della messa in onda di Sanremo 2021 che, a quanto pare, è confermato a marzo. Ma cosa ha detto di così grave e stuzzicante Fiorello ieri sera? La prima uscita è stata quella relativa a Morgan affermando che Amadeus è il primo conduttore del Festival che non lascia fuori i concorrenti ma i giurati: “Sei pazzo! Sei l’unico che fa un Festival e non elimina i cantanti ma i giurati”.

Fiorello stuzzica Amadeus su Morgan e…

Dall’altro lato, poi, Fiorello tira fuori anche la querelle tra Luciana Littizzetto e Wanda Nara pronto a posare per la stessa foto insieme all’amico Amadeus per farsi poi frustare da Coletta: “Ho un’idea, facciamo come Wanda Nara! Io e te nudi, sul dorso del cavallo della Rai mentre Coletta ci frusta”. Alla fine chiude proprio parlando del prossimo Festival di Sanremo che segnerà di sicuro la loro carriera mettendole fine perché sicuramente sarà un fallimento e, infine, anche il vaccino. Sicuramente tra chi ne avrà diritto per primo c’è Amadeus in quanto conduttore del Festival, il secondo sarà il presidente, non sappiamo bene se il discorso, alla fine, fosse ancora il vaccino o meno..



