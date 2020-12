Sanremo Giovani 2021/ Diretta e cantanti finalisti: chi saranno le 8 Nuove Proposte del Festival?

SANREMO GIOVANI 2021: LA FINALE, CHI ACCEDE ALLE NUOVE PROPOSTE DEL FESTIVAL?

L’attesa per conoscere i nomi degli artisti che parteciperanno a Sanremo Giovani 2021 sta per terminare. Giovedì 17 dicembre dal Teatro del Casinò di Sanremo, alle 21.30 su Rai1, Radio2 e RaiPlay, Amadeus, con il braccio destro Riccardo Rossi, condurrà l’ultimo atto della maratona che porterà sul palco del Teatro Ariston 8 Nuove Proposte che saranno in gara alla 71esima edizione del Festival di Sanremo. Quella che si conclude questa sera con l’annuncio delle 8 Nuove Proposte che parteciperanno a Sanremo Giovani 2021 è stata un’edizione record che ha visto ben 961 proposte ai nastri di partenza. Solo in otto, tuttavia, riusciranno a salire sul palco del Teatro Ariston sperando di percorrere la strada di grandissimi artisti che, partiti da Sanremo Giovani, sono diventati dei veri big della musica italiana come Francesco Gabbani, Fabrizio Moro, Ermal Meta, Ultimo Mahmood solo per citarne qualcuno.

SANREMO GIOVANI 2021, GLI ARTISTI IN GARA

Dopo le audizioni e le semifinali di AmaSanremo, a giocarsi la finale saranno Avincola, Folcast, Gaudiano, Hu, I Desideri, Le Larve, M.e.r.l.o.t., Davide Shorty, WrongOnYou e Greta Zuccoli. Dieci giovani artisti che il pubblico di Raiuno ha potuto conoscere durante le serate di AmaSanremo trasmesse su Raiuno e condotte sempre da Amadeus. Voci tutte molto diverse tra loro così come i testi, tutti di altissima qualità, che sono stati giudicati dalla giuria televisiva che, insieme al televoto, ha decretato i nomi dei 10 finalisti di AmaSanremo. Dei 10 finalisti, tuttavia, solo sei riusciranno a staccare il biglietto per il Teatro Ariston. Ai 6 fortunati si aggiungeranno i 2 artisti selezionati dalla Commissione Musicale tra i vincitori di Area Sanremo completando così il gruppo delle 8 Nuove Proposte.

LA SCELTA DELLE NUOVE PROPOSTE DI SANREMO GIOVANI 2021

Le Nuove Proposte di Sanremo Giovani 2021 saranno scelte dalla giuria televisiva, musicale e dal televoto. A giudicare le esibizioni dei dieci finalisti saranno Luca Barbarossa, Beatrice Venezi, Morgan e Piero Pelù che hanno già valutato i finalisti di AmaSanremo durante le semifinali. Al loro voto si aggiungerà quello popolare del Televoto e quello della Commissione Musicale, capitanata dal Direttore Artistico Amadeus. Sarà, dunque, il voto congiunto di giuria televisiva, musicale e televoto a decretare le Nuove Proposte che, sul palco del Teatro Ariston, durante la 71esima edizione del Festival di Sanremo, proveranno a realizzare il proprio sogno musicale.



