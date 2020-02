Fiorello vs Tiziano Ferro/ Caso a Sanremo 2020: “Devo stare zitto? Non si fa così”

E’ scontro tra Fiorello e Tiziano Ferro al Festival di Sanremo 2020. Il caso è scoppiato nel finale della seconda serata, quella di mercoledì 5 febbraio 2020: il cantante – ospite fisso della kermesse in questa edizione – ha raggiunto il palco dell’Ariston verso l’1 e, visibilmente contrariato, si è lasciato andare ad un «hashtag #Fiorellostattezitto». Un modo per evidenziare il ritardo in scaletta, parole che però non sono passate inosservate allo showman, ieri assente come da programma. Amadeus in conferenza stampa ha smentito eventuali tensioni – «non c’è nessun problema tra di loro, è stata una battuta infelice fatta all’1 di notte: non esiste nulla tra di loro e c’è un rapporto fantastico, nessuna polemica» – ed ha evidenziato che Ferro si è scusato con il volto di Viva Raiplay! Ieri, infatti, l’interprete di “Sere nere” ha lasciato una lettera nel camerino di Fiorello per mettere in risalto che era una battuta: «Ho pensato fosse normale scherzare con te che sei il re dei comici. Sono rammaricato, torno a fare il cantante. #Tizianostattezitto».

FIORELLO VS TIZIANO FERRO: IL CASO DI SANREMO 2020

«Il problema non è esistito, non è finito, non è mai iniziato», secondo Amadeus, ma evidentemente qualcosa si è rotto. Ieri Tiziano Ferro è stato protagonista sul palco di Sanremo 2020 per due brani, cantati uno dietro l’altro, ed a gettare benzina sul fuoco ci ha pensato lo stesso Fiorello. Dopo aver affermato che lo showman «è ossessionato dal flop», Selvaggia Lucarelli ha raccontato sulle pagine di TPI un colloquio con Fiorello dopo la pubblicazione del suo articolo. E il siciliano è stato netto: «Non è giusto darmi del permaloso come se mi fossi arrabbiato per nulla, accetto le critiche, accetto che si dica che non faccio ridere, qualunque cosa, ma Tiziano Ferro ha fatto una cosa che non si fa. Dopo che ha lanciato sul palco l’hashtag #fiorellostattezitto, ho ricevuto insulti tremendi per 24 ore. Tu lanci un hashtag dal palco di Sanremo e sai cosa scateni, come se poi fosse colpa mia se ci sono 50mila ospiti e si fa tardi la sera. Noi parliamo tanto di cyberbullismo e non valutiamo le conseguenze? C’è un vigile che si è suicidato in questi giorni per gli attacchi sul web». Insomma, la bomba è scoppiata…

