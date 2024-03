FIORENTINA SI QUALIFICA AI QUARTI SE…/ Conference League, il precedente di buon auspicio (14 marzo 2024)

FIORENTINA SI QUALIFICA AI QUARTI SE… L’UNICO TRIONFO

Manca sempre meno al momento in cui scopriremo se la Fiorentina si qualifica per i quarti di Conference League, facciamo allora un tuffo nel passato per un ricordo che sia di buon auspicio, anche se sono passati davvero tantissimi anni dalla Coppa delle Coppe 1960-1961, che resta ancora oggi l’unico trionfo in campo internazionale per la Fiorentina. Il torneo aveva ai tempi solamente dieci squadre partecipanti e la Viola fece il suo debutto direttamente ai quarti di finale, vincendo largamente contro il Lucerna per 9-2 complessivo, 0-3 all’andata in Svizzera e 6-2 al ritorno a Firenze.

La semifinale fu contro la Dinamo Zagabria, in rappresentanza di quella che era la Jugoslavia unita: la Fiorentina mise le cose in chiaro vincendo per 3-0 all’andata in casa, così al ritorno fu indolore la sconfitta per 2-1 nella città croata. Si arrivò così alla finale contro i Rangers Glasgow, che la Fiorentina vinse con uno 0-2 all’andata in Scozia grazie alla doppietta di Luigi Milan e poi imponendosi anche al ritorno a Firenze per 2-1, con un altro gol di Milan e la rete pure di Kurt Hamrin. Sarebbe bello tornare ad arricchire la bacheca internazionale della Fiorentina dopo tutto questo tempo… (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

RISULTATI CONTRO IL MACCABI HAIFA

È arrivato il momento di scoprire se la Fiorentina si qualifica ai quarti di Conference League: l’appuntamento è per giovedì 14 marzo all’Artemio Franchi, dove arriva il Maccabi Haifa per il ritorno degli ottavi di finale. Una settimana fa si è giocato a Budapest: a causa della guerra il Maccabi Haifa ha dovuto spostare le sue partite interne, questo certamente può essere stato un vantaggio per la Fiorentina che però ha penato tantissimo per vincere 4-3, rischiando di perdere per essere andata sotto in due occasioni, e trovando la rete di un successo importantissimo soltanto al 95’, con Antonin Barak che adesso spinge la squadra viola verso la qualificazione ai quarti di Conference League.

Si tratta allora di un risultato importante, perché come primo dato bisogna dire che la Fiorentina non avrà bisogno di segnare a tutti i costi; per quanto riguarda il resto, le quattro reti in trasferta sono sostanzialmente “cancellate” dal fatto che, come ormai è prassi, non esiste più la regola seconda la quale i gol realizzati fuori casa avevano valore doppio, dunque da questo punto di vista la Fiorentina potrebbe avere vinto 1-0 a Budapest e cambierebbe ben poco rispetto alle speranze di qualificazione ai quarti di Conference League, ora però scopriremo quali siano i risultati utili alla squadra viola per fare strada nel torneo.

CONFERENCE LEAGUE, COSA SERVE ALLA FIORENTINA

Come la Fiorentina si qualifica ai quarti di Conference League? Avendo già detto che non ha bisogno di segnare, è fin troppo evidente che il pareggio andrebbe bene: i viola hanno vinto all’andata, con il segno X all’Artemio Franchi avrebbero la differenza reti nel doppio confronto dalla loro parte e dunque farebbero strada in Conference League. Va da sé che il discorso identico riguardi la vittoria, mentre attenzione alla sconfitta: qualora il Maccabi Haifa dovesse espugnare l’Artemio Franchi, nella migliore delle ipotesi (un gol di scarto) la Fiorentina sarebbe costretta a giocare i tempi supplementari.

Si andrebbe poi ai calci di rigore se le cose non dovessero cambiare, o farlo ma sempre con un successo israeliano per una rete; invece, se il Maccabi Haifa dovesse battere la Fiorentina con due o più reti di margine si qualificherebbe ai quarti di Conference League. Possiamo pacificamente dire che la squadra viola abbia un bel vantaggio e sia favorita nel ritorno degli ottavi, ma attenzione a sottovalutare l’impegno perché, come si è già visto una settimana fa, il Maccabi Haifa è una squadra che ha orgoglio e potrebbe creare qualche grattacapo di troppo a un’avversaria eventualmente distratta.











