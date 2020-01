Fioretta Mari a Caterina Balivo/ “Fai troppo l’amore con tuo marito…” (Vieni da me)

Simpatico siparietto tra Fioretta Mari e Caterina Balivo a “Vieni da me”. Tutto è partito dall’intervista di Beatrice Scolletta, la prima Miss Italia del 2020. L’attrice si è commossa per la storia del suo matrimonio e soprattutto dei figli. «Bella mia adorata… Quei bambini di prima, che momento magico». Ma la conduttrice non ha subito colto: «Che bambini?». E lei allora le ha ricordato dei figli della Scolletta. «Ah scusa pensavo in studio…». Per Fioretta Mari quella gaffe aveva una causa ben precisa: «Tu fai troppo l’amore, devo parlare con tuo marito, perché ti sta dando al cervello». In studio sono scoppiati tutti a ridere, allora Caterina Balivo ha risposto: «Io le ho detto: come va con i tuoi fidanzati e tu cosa mi hai risposto in camerino?». Quindi la risposta dell’ospite: «L’udienza è chiusa, da 10 anni. Ho fatto riserva io, posso vivere di rendita». Il siparietto è andato avanti: «Ma sempre con lo stesso o vari?». E l’attrice ha detto alla conduttrice di farsi i fatti suoi, poi ha rilanciato: «Lei è entrata con l’alberello e le palle. Non hai bisogno delle palle dell’albero, le hai interne!».

FIORETTA MARI, BATTUTA HOT A CATERINA BALIVO: “FAI TROPPO L’AMORE CON TUO MARITO…”

A dir poco divertente l’intervista di Fioretta Mari a “Vieni da me”: «Gli uomini servono ad aprire le bottiglie quando il tappo è duro», una delle battute ad esempio dell’attrice. Poi ha parlato di alcune persone con cui ha lavorato. A partire da Leo Gullotta: «Leo Gullotta? Abbiamo debuttato insieme e lavorato con i più grandi attori del mondo. Lo amo tanto. Mi ha promesso che veniva a teatro a vedermi e non è mai venuto: pinocchio!». Tanti complimenti anche per Giancarlo Giannini: «Non è siciliano e ha imparato in maniera meravigliosa il siciliano. È di una bravura stratosferica. Sono rimasta molto legata a te, sei un onore per l’Italia». Ma il più grande per lei è Pippo Baudo: «Che ricordi… Cattivello. Ci hai mai lavorato insieme? Il più bravo di tutti, ma durante le prove è di una severità. Essendo il più bravo pretende, e fa bene, lui è il più grande». Infine, su Nancy Brilli: «Il teatro ci fa bene. Lei ha una particolarità: è di una bontà… Pensa a tutto. Va dietro le quinte e controlla se va tutto bene. L’amo tanto, è stupenda».

