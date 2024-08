Fioretta Mari ricorda l’addio ad Amici: “Ho dovuto farlo”

Nella lunga carriera della celebre attrice non si possono certo dimenticare gli anni di gloria trascorsi nel talent di Canale Cinque, dove nelle prime edizioni di Amici ricopriva il ruolo di professoressa di recitazione, che è poi stata costretta a lasciare e nel corso di una interessante intervista concessa tra le pagine del quotidiano, Fioretta Mari è tornata alle origini di quella separazione, svelando qualche retroscena: “Con Maria De Filippi ho trascorso undici anni meravigliosi della mia vita, è stato un dolore abbandonare, ero legata a lei, a Sabina, ai ragazzi dello staff, ma è stata una scelta obbligata, Maria ha tolto la recitazione, che ci stavo a fare?” la provocazione della grande artista che ha poi arricchito il suo già vasto curriculum con tante novità.

Secondo Fioretta Mari i protagonisti di Amici avrebbero comunque bisogno di un professore di dizione, ma l’artista si è detta certa dell’astuzia di Maria De Filippi, sicura che qualcuno dietro le quinte ancora ci sia: “Lei è troppo intelligente per non farlo” ha ammesso l’attrice.

Fioretta Mari ricorda: “Miriam Leone? Delusa da lei, non l’ho più sentita”

Tra i tanti talenti lanciati dall’artista originaria di Firenze non si può non citare l’ex Miss Italia Miriam Leone, divenuta negli anni una vera e propria icona di bellezza ma non solo, visto che l’abbiamo vista recitare in tantissimi film, intervistata tra le colonne del Corriere della sera, Fioretta Mari non ha nascosto l’amarezza: “Un dolore grande della mia vita, l’avevano scartata da Miss Italia, l’ho ripescata e ha vinto. L’ho messa in contatto perfino con Anna Strasberg, ultima moglie di Lee Strasberg, insegnante di recitazione di Marilyn Monroe, voleva portarla in America, una ragazza brava, mai più vista, mi avesse ringraziato una volta..” lo sfogo dell’attrice cresciuta a Firenze che non riesce a mandare giù il boccone anche a distanza di anni.

Non mancano però le attrici alle quali Fioretta Mari ha dato una possibilità da insegnante e che hanno svolto una carriera grandiosa, come Giusy Buscemi, sempre riconoscente, ma anche la cantante Alessandra Amoroso e la presentatrice de La volta buona Caterina Balivo, sempre molto carine con la celebre insegnante di dizione.