Fiori Sopra L’Inferno/ Anticipazioni, cast, curiosità, location: fiction con Elena Sofia Ricci

Anticipazioni Fiori Sopra L’Inferno: location e cast della fiction con Elena Sofia Ricci

Elena Sofia Ricci è Teresa Battaglia nella nuova fiction di Rai 1, Fiori Sopra L’Inferno. Smessi i panni di Suor Angela nell’amatissima serie Che Dio ci Aiuti, l’attrice è pronta a far appassionare il pubblico con questo nuovo ruolo, quello di una profiler di Udine a caccia di un serial killer, che deve combattere contro una malattia che rischia di distruggerla: l’Alzheimer. Teresa è una donna rigida dall’acume sorprendente, attenta osservatrice, ma anche mamma chioccia che si commuove davanti ai bambini, mostrando loro tutta la sua debolezza e sensibilità. Teresa è però anche una donna fragile, alle prese con i suoi demoni: l’Alzheimer che rischia di offuscarle la memoria e la sua mente.

Black Out – Vite sospese 2 ci sarà?/ Anticipazioni: i numeri danno speranze, ma...

Nel cast di Fiori Sopra L’Inferno, oltre alla Ricci, troviamo anche: Giuseppe Spata nel ruolo del giovane Ispettore Giuseppe Marini, assegnato come primo incarico a Udine; Gianluca Gobbi è l’Ispettore Capo Giacomo Parisi; Massimo Rigo è il sindaco Hans Knauss; e Urs Remond che interpreta il Dottor Ian. Le riprese di Fiori Sopra L’Inferno si sono svolte da fine marco a giugno del 2022; la location principale è stata allestita in Friuli Venezia Giulia, che poi è la stessa regione in cui è ambientata la storia. Il set è stato poi preparato in varie zone: Tarvisio, Malborghetto, Camporosso, Val Saisera, Lago del Predil, Coccau, Pontebba ed Udine. Alcune scene sono state infine girate negli studi a Roma.

Black Out - Vite sospese/ Anticipazioni ultima puntata 6 febbraio: Karim colpevole?

Fiori Sopra L’Inferno è tratto da un libro?

Fiori Sopra L’Inferno è tratto dal libro di Ilaria Tuti, uscito nel 2018 da Longanesi. Fin dal suo esordio, il romanzo thriller ha raccolto un enorme successo in tutto il mondo: è stato infatti pubblicato in oltre 27 paesi stranieri e ha poi vinto il “Prix nouvelles voix du Polar” in Francia. Nel 2019, invece, il libro è stato selezionato come “Crime Book of the Month” dal giornale britannico Time.

La serie di romanzi di Ilaria Tuti dedicati al personaggio di Teresa Battaglia sono cinque, così pubblicati: La ragazza dagli occhi di carta (2015, usciti in e-book); Fiori sopra l’inferno (2018); Ninfa dormiente (2019); Luce della notte (2021); e Figlia della cenere (2021).

I FINALI DELLE SERIE TV/ 3. Supernatural e il "vero inizio" che parla di ogni uomo

© RIPRODUZIONE RISERVATA