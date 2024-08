Endless Love, anticipazioni puntate 2-6 settembre 2024: guai per Kemal in carcere

Tanti saranno gli episodi che attendono i telespettatori la prossima settimana e non mancheranno clamorosi colpi di scena dopo il gran finale della prima stagione. Andando con ordine dalle anticipazioni su Endless Love delle puntate dal 2 al 6 settembre 2024 e quella serale si scopre che Kemal, in carcere con l’accusa di aver tentato di uccidere Emir, sarà vittima di angherie non solo da parte degli altri detenuti ma anche dei secondini specialmente di Sikti, una guardia carceraria a dir poco violenta. Le anticipazioni Endless Love proseguono rivelando che dopo la testimonianza a suo sfavore, Kemal rifiuterà il colloquio con Nihan, recata da lui in carcere per dirgli che presto diventeranno genitori.

E non è tutto perché dalle anticipazioni Endless Love si scopre che a questo punto la Sezin annuncerà pubblicamente di aspettare un figlio da Emir e Kemal darà di matto. Nel frattempo la polizia inizierà ad avere dei sospetti sulla morte di Ozan: non convince la pista del suicidio. Emir inizierà a riprendersi dopo la difficile operazione subita. Asu vorrà un confronto con lui per metterlo in guardi sulle vere intenzioni di Nihan e tra i due scoppia un’accesa discussione. Alla fine Emir deciderà di far pedinare la moglie da Galip perché non si fida. Accadrà poi un altro risvolto importante: Kemal verrà finalmente assolto ed uscirà di prigione. Ad attenderlo all’uscita ci sarà anche Nihan ma l’imbarazzo sarà palpabile sia tra di loro che tra i famigliari dell’ingegnere, Leyla chiede alla nipote di andarsene.

Anticipazioni Endless Love puntata serale del 7 settembre 2024: Emir rapisce la figlia di Nihan e Kemal

Si arriva così alla puntata in prima serata di venerdì 7 settembre 2024 e le anticipazioni Endless Love svelano che ci sarà un durissimo colpo sferrato da Emir a Nihan e Kemal. Proprio mentre quest’ultimi, dopo l’uscita di prigione di Soydere, si riavvicinano nel telefono della donna arriverà un misterioso video in cui che dimostra che Emir farà rapire la sua bambina, Deniz e detterà anche le condizioni per ridarle la figlia: dovrà tornare a vivere con lui, e non dovrà chiedere aiuto a nessuno, altrimenti potrebbe arrivare a dare la piccola Deniz in adozione. Nihan tenterà di denunciare il marito ma senza successo perché si scontrerà con la polizia corrotta.

A questo punto, dalle anticipazioni puntata serale di Endless Love di venerdì 6 settembre 2024 si scopre che in preda al panico, Nihan darà fuoco alla casa in cui Emir vuole che torni a vivere con lui per poter riavere la figlioletta, Deniz. Kemal, invece, con l’aiuto di Zehir, inizierà a mettere in atto la sua vendetta. La prima vittima dell’ingegnere sarà Sitki, guardia carceraria che ha reso la sua detenzione un inferno. E mentre Ninan cerca di ingaggiare un investigatore privato per rintracciare la sua bambina, il Soydere l’attira con uno stratagemma. Durante il loro incontro, la pittrice si renderà conto che il ragazzo che amava non c’è più: Kemal è molto cambiato.

Endless Love quando va in onda? Cambio di programmazione a settembre su Canale5: arriva anche nel weekend

La dizi turca con protagonisti Nihan Sezin, interpretata dall’attrice Neslihan Atagul, e Kemal Soydere, interpretato dall’attore Burak Ozcivit si fa in tre su Canale5. Le nuove puntate di Endless Love andranno in onda non solo dal lunedì al venerdì ma da questa sera, venerdì 30 agosto 2024, anche in prima serata su Canale5 e dalla prossima settimana anche nel weekend a partire da sabato 7 e domenica. L’orario è sempre a partire dalle 14.10. Tanti saranno gli episodio che attendono i telespettatori la prossima settimana, visibili anche in streaming su Mediaset Infinity, e non mancheranno clamorosi colpi di scena dopo il gran finale della prima stagione.