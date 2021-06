Firenze, 16enne diffida genitore no vax/ Vaccinata solo dopo azione giudiziaria

Nuovo caso di genitori no vax, ancora una volta a Firenze. Dopo l’episodio del ragazzo di 17 anni che ha minacciato di denunciare padre e madre pur di sottoporsi alla vaccinazione, Repubblica riporta il caso di una giovane 16enne che è passata direttamente ai fatti: la minorenne, soggetto fragile, ha diffidato il padre. Il genitore, contro la vaccinazione, le aveva detto: «Non voglio uccidenti con i vaccini, non lo permetterei mai».

Il quotidiano spiega la 16enne di Firenze è affetta da una grave patologia e ha aderito con entusiasmo alla campagna di vaccinazione contro il Covid-19, così da poter tornare a una nuova normalità. Nella sua battaglia è stata decisiva la madre, anche se per far prevalere le sue ragioni ha dovuto fare affidamento a un’azione giudiziaria…

Firenze, 16enne diffida genitore no vax e si vaccina

Come ben sappiamo, per la vaccinazione contro il Covid-19 di un minorenne è necessario il consenso di entrambi i genitori. Un via libera che non sarebbe mai arrivato dal padre no vax senza l’intervento di un legale. L’uomo ha firmato una delega alla moglie affinchè la figlia, Viola, possa vaccinarsi a patto che lui non abbia responsabilità in caso di danni biologici. L’avvocato Gianni Baldini ha spiegato al quotidiano che l’atto ha un valore morale e non legale, ma comunque fondamentale per non arrivare dinanzi a un giudice tutelare. Il lieto fine per la giovane di Firenze si è consumato ieri: la 16enne è riuscita a vaccinarsi. Così la madre: «Mia figlia è un soggetto fragile da proteggere, ma è anche a rischio perché potrebbe subire danni dalla vaccinazione».

