Firenze risultati elezioni Consiglio Comunale 2019/ Eletti preferenze, lista e seggi

Comincia lo spoglio delle schede per le Elezioni Comunali 2019 a Firenze. Al via gli scrutini nei cinque quartieri del capoluogo toscano, dove sono nove i candidati in corsa per diventare sindaco e guidare Palazzo Vecchio. Il Pd di Dario Nardella spera di scongiurare il ballottaggio e farcela al primo turno. Uno spiraglio che si è aperto dopo i risultati delle Elezioni Europee. Hanno consegnato infatti uno scenario in vista delle elezioni comunali che si sono svolte ieri. Ci sono dunque chiavi di lettura interessanti in attesa di numeri certi, dati reali e risultati definitivi. La Lega domina a livello regionale, ma a Firenze il centrosinistra è più forte. Il fortino si conferma solido per i dem che hanno addirittura doppiato la Lega, ottenendo il 43,7 per cento. Ma quello del Carroccio è stato comunque un successo, perché ha ottenuto il 20 per cento, guadagnando 9 punti rispetto all’anno scorso. Invece il Movimento 5 Stelle non ha sfondato, fermandosi al 9,7 per cento. Neppure la sinistra vola, visto che si è fermata al 4,7 per cento. Sono andati meglio gli alleati del Pd di +Europa sfiorando il 5 per cento. Per questo, secondo Repubblica, gli strateghi del candidato sindaco Nardella ritengono che vincere al primo turno sia possibile.

ELEZIONI COMUNALI 2019: RISULTATI IN DIRETTA

ELEZIONI COMUNALI FIRENZE 2019, I CANDIDATI SINDACO

Sono nove comunque i candidati sindaco alle Elezioni Comunali 2019 a Firenze. C’è Dario Nardella, che punta al secondo mandato con il sostegno di sei liste: Pd, +Europa, lista Nardella, Sinistra Civica, Avanti Firenze e Firenze + Verde. Per il centrodestra lo sfida Ubaldo Bucci, sostenuto da 5 liste tra cui Forza Italia, Fratelli d’Italia e Lega, oltre a Lista Civica Firenze e Popolari e Liberali. Per una coalizione di sinistra che raduna tre liste, tra cui Firenze Città aperta e Potere al popolo, si è candidata Antonella Bundu, attivitsta per i diritti umani originaria della Costa d’Avorio e sorella del pugile Leonard. Per il Movimento 5 Stelle il candidato è Roberto De Blasi, dipendente di Banca Intesa. Il biologo Andrés Lasso è il candidato dei verdi, ma c’è anche il leader locale di Casapound, Saverio Di Giulio. Il farmacista di origini siriane Mustafa Watte è candidato sindaco della lista “Punto e a Capo”. Lo studente Giacomo Giacomelli, attivista della sinistra cittadina, corre per il Partito Comunista, mentre Fabrizio Valleri, calciante dei Bianchi, corre per la lista “Libera Firenze”.

ELEZIONI COMUNALI FIRENZE 2019, ASPIRANTI CONSIGLIERI E AFFLUENZA

Passiamo agli aspiranti consiglieri comunali di Firenze. Sono 661 per 20 liste collegate appunto ai candidati sindaco. Facendo due conti si intuisce subito che per ogni 100 persone che si sono candidate alle Elezioni Comunali 2019 a Firenze, solo 5 vedranno aprirsi le porte di Palazzo Vecchio. Nel Salone dei Duecento c’è posto infatti solo per 36 consiglieri. Oltre che per il Consiglio comunale e per le Europee, si vota anche per rinnovare i consigli di quartiere. Da quest’anno è infatti in vigore l’elezione diretta dei presidenti dei 5 quartieri. In attesa dei dati reali, quindi dei primi risultati sulle Elezioni Comunali 2019 a Firenze, ci sono quelli sull’affluenza: si è fermata al 68,07 per cento, in aumento rispetto alla precedente tornata elettorale, quando fu del 67,22 per cento. A tal proposito, ricordiamo che Dario Nardella ottenne il 59,15 per cento dei voti diventando così ufficialmente sindaco di Firenze, incarico che assunse dall’1 gennaio 2015, in qualità di sindaco della Città Metropolitana di Firenze.



© RIPRODUZIONE RISERVATA