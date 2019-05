Elezioni Europee 2019 Italia, diretta risultati/ Lega, M5S, Pd, Fi: come si vota

Si aprono anche in Italia – e in tutti gli altri Paesi Ue – le Elezioni Europee 2019 con ben 374 milioni di elettori europei pronti a recarsi alle urne per rinnovare il Parlamento Ue, deputato poi a nominare il nuovo Presidente della Commissione Europea e tutti i relativi commissari. Insomma, si rinnova l’Europa e mai forse come quest’anno la sfida per il futuro prossimo dell’intera comunità europea è in mano alle sorti di questa tornata elettorale. In Italia le urne rimarranno aperte dalle ore 7 alle 23, con i risultati e la diretta dello spoglio che cominceranno appena chiusi i seggi di tutte le 5 Circoscrizioni in cui è diviso il nostro Paese secondo la legge elettorale vigente: Nord Ovest, Nord Est, Centro, Sud e Isole. L’Italia ha diritto ad eleggere 73 eurodeputati – più eventuali 3 qualora il Regno Unito uscisse definitivamente dall’Ue tramite la Brexit – che vengono equamente divisi nelle singole circoscrizioni: 20 seggi alla Circoscrizione nord-occidentale (Piemonte, Valle d’Aosta, Liguria, Lombardia), 14 a quella nord-orientale (Veneto, Trentino-Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Emilia-Romagna); 14 a quella Centrale (Toscana, Umbria, Marche, Lazio); 17 a quella meridionale (Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria) e 8 alle Isole, Sicilia e Sardegna. Ricordiamo che parallelamente si votano in circa 3mila comuni anche le Elezioni Amministrative, in Piemonte le Regionali 2019 e sono previste anche due Elezioni Suppletive in Trentino per due posti alla Camera dei Deputati.

RISULTATI ELEZIONI EUROPEE: SOVRANISTI VS EUROPEISTI

Sono in campo per le Elezioni Europee 2019 tutte le principali famiglie del Parlamento Europeo, con diverse novità però nelle previsioni e nei risultati che potrebbero spuntare dalla notte/mattino di domani: Ppe, Pse, Alde (con gruppo Macron), Ecr (Conservatori e Riformisti Europei), G-Efa (i Verdi), Eul-Ngl (la Sinistra), Effd (Europa delle Libertà e della Democrazia Diretta, presente il M5s), Enf (Europa delle Nazioni e delle Libertà, i sovranisti di Salvini, Le Pen, Afd, Fpoe). È inutile però girarci troppo attorno, la vera sfida elettorale per il futuro dell’Europa riguarda proprio la battaglia ormai conclamata anche nella lunga campagna elettorale conclusasi sabato tra sovranisti-populisti ed europeisti. Il Ppe infatti perderà molti voti con ogni probabilità, anche se dovrebbe rimanere la prima forza in Parlamento: per questo motivo saranno necessarie delle coalizioni post-voto, ma resta da capire come e in che modo i partiti europei si posizioneranno. La sfida accesissima in Italia tra Lega e M5s per il predominio interno con interessi puramente di Governo potrebbe aver “offuscato” quella che invece a livello europeo sarà la vera sfida: da un lato i “vecchi partiti” dei Paesi fondatori, dunque Popolari, Socialdemocratici e Alde; dall’altro, tra Visegrad e i nuovi movimenti come Rassemblement National e Lega di Matteo Salvini, lo spirito di ribaltare lo status quo di un’Unione Europea con più problemi che altro corre forte avendo fatto guadagnare numerosi consensi rispetto a 5 anni fa. La palma di prima forza nell’Europarlamento se la giocano, secondo i sondaggi della vigilia, la Cdu di Angela Merkel e la Lega di Matteo Salvini: i due simboli di uno scontro, di una visione differente dell’Europa, del suo passato e soprattutto del suo futuro. Eppure in Italia e non solo sono convinti che il Ppe, per contrastare Visegrad e la socialdemocrazia, potrebbe anche tentare di convincere la destra leghista di far parte di un alleanza di centrodestra europea con decisioni più forti in materia di tasse e immigrazione.

COME SI VOTA ALLE ELEZIONI EUROPEE 2019

Capire come si vota alle Elezioni Europee 2019 è abbastanza semplice e non solo perché è tutto spiegato nel dettaglio dal portale messo a disposizione dal Parlamento Europeo: la legge elettorale vigente è sempre la stessa dal 1979, quando vi furono le prime votazioni in Europa. Gli elettori dovranno scegliere tra i candidati presenti nelle liste della propria circoscrizione di residenza: la preferenza si esprime tracciando una X sul simbolo del partito (o della coalizione). Accanto al simbolo vi sono tre spazi bianchi dove poter indicare al massimo tre nomi (il nome e il cognome o in alternativa anche solo il cognome se non ci sono casi di omonimia) di candidati deputati Ue: attenzione, in primo luogo non è ammesso il voto disgiunto dunque non è possibile votare un partito e nominare un candidato di un’altra coalizione/partito. In secundis, vige la regola dell’alternanza di genere: non possono essere votati né tutte donne né tutti uomini; nello specifico, non si possono votare tre uomini o tre donne e in questo caso il terzo nome non viene considerato.

ELEZIONI EUROPEE, I RISULTATI DEL 2014

Sembra davvero essere passata una “eternità”, almeno a livello politico, da quel maggio 2014 dove il Pd di Matteo Renzi sfondava quota 40% al centrosinistra facendo presagire una svolta moderata e non più “ex-Pci” al grande Partito Democratico. Durò in realtà poco e lo stesso Premier Renzi si è forse giocato la carriera politica negli errori e problemi post-Europee, fino all’esplosione di Lega e M5s alle ultime Elezioni Politiche nel 2018. Ma prima delle Europee 2014 era Grillo a spaventare tutti i partiti con le sue piazze riempite a suon di Vaffa: lo “spauracchio” portò molti voti in dote a Renzi, con il Centrodestra che subì una pesantissima sconfitta. Oggi è cambiato molto se non tutto, specie se si guardano i risultati dei 73 seggi conquistati nella tornata elettorale di 5 anni fa: Pd al 40,8% prese 31 seggi, M5s al 21,1% conquistò 17 seggi, seguiti da Forza Italia a quota 13 (grazie al 16,8% alle urne). Male (ma con gli occhi di oggi, all’epoca non era ancora un partito a vocazione nazionale come lo ha invece trasformato Matteo Salvini) la Lega Nord, con 5 seggi per il 6,2%; gli ultimi 6 seggi furono divisi equamente tra Ncd-Udc (Nuovo Centrodestra) e Lista Tsipras, la Sinistra italiana.



