Fiume Oglio è esondato per il maltempo/ Video Frana travolge le auto parcheggiate

Il maltempo non dà tregua al Nord Italia: il fiume Oglio, nel Bresciano, è esondato a causa dei violenti temporali delle scorse ore. I danni registrati nelle zone circostanti sono ingenti, tanto che i Vigili del Fuoco – come mostrato in un video pubblicato sui canali ufficiali – sono stati costretti ad intervenire in diverse occasioni per soccorrere la popolazione.

Vento e grandine inarrestabili hanno invaso la Valcamonica, nel territorio comunale di Monno, in provincia di Brescia. Il fiume Oglio, a causa delle precipitazioni, è esondato. I detriti hanno invaso le strade circostanti al corso d’acqua ed una pista ciclabile. Un massiccio smottamento si è verificato a Sonico, dove la Statale 42 è stata chiusa al traffico in entrambe le direzioni. Danni meno consistenti sono stati registrati anche a Milano, dove alcune abitazioni si sono allagate a causa di un acquazzone breve ma intenso (oltre quaranta le chiamate ai soccorritori), e nei pressi del lago di Iseo, che è anch’esso straripato nelle scorse ore.

Fiume Oglio è esondato per il maltempo: gli interventi dei Vigili del Fuoco (video)

Gli interventi dei Vigili del Fuoco nella zona circostante al fiume Oglio, nel Bresciano, sono stati numerosi. Sul posto diverse squadre, anche provenienti dalla provincia di Milano e da altri comuni della Lombardia. In particolare, i membri delle Fiamme Rosse si sono occupati del soccorso di persone, di autovetture bloccate e di alberi pericolanti.

Il video pubblicato sul canale Twitter ufficiale dei Vigili del Fuoco mostra gli interventi delle squadre per l’esondazione del fiume Oglio a Monno di lunedì 16 agosto sotto la ricognizione dell’elicottero.

#Maltempo, perturbazione in Valcamonica nel bresciano, in corso interventi dei #vigilidelfuoco per il soccorso a persone, alberi pericolanti e autovetture bloccate. Nella clip la ricognizione del nostro elicottero per l’esondazione del fiume Oglio a Monno #16agosto pic.twitter.com/075Ac8RfNL — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) August 16, 2021





