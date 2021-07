Allerta meteo arancione Lombardia: forti temporali/ Maltempo: ancora vento e grandine

Allerta meteo in Lombardia. Il Centro funzionale monitoraggio rischi naturali regionale aveva lanciato ieri un doppio allarme maltempo valido fino al prossimo aggiornamento: allerta gialla per rischio idraulico e idrogeologico, allerta arancione per rischio di forti precipitazioni. Le previsioni infatti non danno molta speranza di miglioramento per la giornata di oggi. Il Nord Italia si è svegliato infatti col cielo molto nuvoloso dopo i temporali e le grandinate del weekend e di ieri. Oggi, dunque, c’è la possibilità di temporali forti a Milano e in tutta la Lombardia, maltempo soprattutto in serata. Ieri c’è stata forte preoccupazione per le raffiche di vento che hanno fatto cadere una gru su un palazzo ci cinque piani a Rozzano, nell’hinterland. Fortunatamente non ha avuto gravi conseguenze, ma sono state evacuate venti persone circa.

Sul capoluogo lombardo si sono abbattuti violenti rovesci per tutta la mattinata di ieri, facendo alzare ai livelli di guardia i fiumi Seveso e Lambro. Per questo la situazione è monitorata attentamente.

ALLERTA METEO LOMBARDIA: TEMPORALI IN ARRIVO

La conta dei danni ieri è stata limitata a Milano, ma nel resto della Lombardia la situazione è andata peggio a causa del maltempo. Una frana di fango, sassi e detriti si è abbattuta su Blevio, paesino della sponda lariana del lago di Como. Invece nella Bergamasca, in Val Seriana, Valle Imagna e Valle Brembana ci sono state grandinate violente, quindi si sono registrati danni e i cittadini sono scesi per le strade a spalarle. A Clusone strade allagate con l’acqua che ha invaso anche l’oratorio. Purtroppo la situazione meteorologica non sembra migliorare neppure oggi. La vasta depressione atlantica manderà ancora perturbazioni al Nord, quindi ci saranno ancora temporali.

Per questo il Dipartimento della Protezione civile d’intesa con la Regione Lombardia, a cui spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile, ha emesso un nuovo avviso di condizioni meteorologiche avverse. L’allarme riguarda la Lombardia, come Piemonte, Veneto, Liguria, Emilia-Romagna e alta Toscana. Previsti rovesci di forti intensità, grandinate, attività elettrica frequente e forti raffiche di vento. Da qui la decisione di far scattare allerta arancione in Lombardia per oggi.

